- 아파트 커뮤니티의 진화, ‘조·중식 서비스’ 유무가 단지 가치 결정

- 포항시 최초 조·중식 서비스 도입 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’ 기대감 고조

과거 아파트의 가치를 결정짓는 요소가 단순히 ‘입지’와 ‘브랜드’에 국한됐다면, 최근에는 단지 내에서 누릴 수 있는 ‘주거 서비스’의 질이 핵심 척도로 떠오르고 있다. 특히 고급 아파트의 상징으로 여겨졌던 ‘조·중식 제공 서비스’가 주거 트렌드의 새로운 기준으로 자리 잡고 있는 가운데 경북 포항시에서 공급 중인 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’이 포항시 최초 조·중식 서비스를 제공해 눈길을 끌고 있다.

단지 내 식사 서비스는 단순한 편의를 넘어 입주민의 건강 관리와 시간 절약이라는 실질적인 혜택을 제공한다. 맞벌이 가구에게는 아침 준비의 분주함을 덜어주고 시니어 가구에게는 균형 잡힌 식단을 제공하며 자녀를 둔 가구에는 안전하고 건강한 먹거리를 보장한다. 이러한 서비스는 입주민들 사이의 자연스러운 소통을 유도하는 커뮤니티의 구심점 역할까지 수행하며 단지의 품격을 한 단계 끌어올리는 요소로 평가받는다.

주목할 점은 서울 강남권이나 수도권 일부 하이엔드 단지의 전유물로 여겨졌던 이러한 서비스가 지방 시장에서는 여전히 찾아보기 힘든 ‘희소 아이템’이라는 점이다. 지방의 경우 운영 인프라나 수요 확보의 어려움으로 인해 식사 서비스를 실제 도입한 단지가 극히 드문 만큼 이러한 서비스를 갖췄다는 사실만으로도 단지의 품격이 결정된다.

부동산 업계 전문가는 “지방에서 고품격 주거 서비스의 유무는 단순한 편의를 넘어 해당 지역 내 주거 서열을 단숨에 재편하는 강력한 무기”라며 “희소 가치가 높은 만큼 향후 지역을 대표하는 랜드마크로서 시세를 주도할 가능성이 매우 크다”고 분석했다.

이러한 흐름 속에서 포항 부동산 시장에 새로운 이정표를 세울 단지가 등장해 화제다. 현대엔지니어링과 포스코이앤씨가 컨소시엄으로 선보이는 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’이 그 주인공이다.

포항에서는 그동안 접하기 힘들었던 호텔급 식사 서비스의 도입은 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’을 단순한 아파트가 아닌 입주민의 라이프스타일을 케어하는 프리미엄 주거 공간으로 정의한다. 특히 포스코 포항제철소 등 인근 산업단지 종사자가 많은 지역 특성상, 바쁜 직장인들에게 단지 내 식사 서비스는 그 어떤 옵션보다 강력한 매력 포인트로 작용할 전망이다.

‘힐스테이트 더샵 상생공원’은 공원시설(약 77만㎡)과 비공원시설(약 17만㎡)로 구성된 민간공원 특례사업으로 공급된다. 상생공원은 도로로 분절된 4개의 공간을 연결하고 공간별 특화계획을 통해 포항의 새로운 랜드마크로 거듭날 전망이다. 공원 안에는 기존과 다른 눈높이에서 숲과 하늘을 즐길 수 있는 하늘길을 비롯해 보행교, 포스코 야간경관을 즐길 수 있는 전망대, 아트프라자, 실내 수영장을 포함한 국민체육센터 등이 조성될 계획이다.

또 포항시청을 중심으로 형성된 각종 인프라와 영일대 호수공원 등을 편리하게 누릴 수 있는 입지 여건도 강점이다. 아울러 포항성모병원, 이마트, 롯데마트, 이동종합시장 등 생활 편의시설 이용이 편리하다.

교육시설도 풍부해 학부모 수요자들의 높은 선호도가 기대된다. 대이초, 이동중, 포항제철고 등 초·중·고교 통학이 가능하며, 이동의 학군과 학원가 등 우수한 교육환경을 갖췄다.

쾌속 교통환경도 갖췄다. 단지 가까이 포스코대로와 희망대로를 통해 포항 시내 이동을 빠르게 할 수 있을 뿐만 아니라 포항IC, 7번 국도, 31번 국도도 인접해 포항 전역 및 타지역으로의 이동이 쉽다. 또한 포항고속·시외버스터미널, KTX포항역 등 광역교통망 이용이 수월하다.

이에 더해 국내 주거 문화를 선도하는 ‘힐스테이트’와 ‘더샵’이 만나 총 2,667가구(1·2단지)의 초대형 브랜드 타운을 형성하는 만큼, 다양한 커뮤니티 시설도 갖춰 눈길을 끈다. 피트니스센터, 실내골프연습장, 스크린골프, GX룸, 필라테스룸, 당구장, 탁구장 등의 운동시설과 작은도서관, 맘스카페, 독서실, 컨시어지, 다함께돌봄센터, 경로당, 주민회의실 등이 예정돼 있다.

한편 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’ 견본주택은 포항시 남구 이동 에스포항병원 인근에 위치한다.