협업 신곡 ‘Time After Time’ 공개 사운드 검증 ‘카 테스트’서 영감

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차가 세계적인 뮤직 어워드 수상 경력에 빛나는 아티스트 겸 작곡가 이재와 손잡고 신곡 ‘Time After Time’을 선보였다고 11일 밝혔다.

이번 협업은 자동차를 단순한 이동 수단을 넘어, 창의적인 영감이 샘솟고 온전한 몰입이 이뤄지는 ‘개인적인 공간’으로 재정의하기 위해 기획됐다.

신곡 ‘Time After Time’은 이재가 데뷔 후 처음으로 단독 작사·작곡을 맡아 아티스트로서 새로운 장을 여는 의미 있는 작업이다. 특히 이 곡은 차 안에서 음악을 최종 점검하는 이재만의 독특한 작업 방식인 ‘카 테스트’에서 영감을 얻어 완성됐다.

이재에게 자동차는 이동 수단이자, 리스너의 관점에서 음악을 가장 객관적으로 검증할 수 있는 ‘가장 정직한 청취 환경’이다. 실제로 이재는 과거 자신의 대표곡 멜로디를 차 안에서 음성 메모로 기록했던 경험을 이번 프로젝트의 핵심 모티프로 꼽기도 했다.

이번 프로젝트의 중심에 있는 볼보 XC60은 정숙하고 안락한 실내 구조를 통해 최상의 몰입 환경을 제공한다. 15개의 고성능 스피커를 갖춘 바워스앤윌킨스 프리미엄 사운드 시스템은 스튜디오의 플랫한 사운드부터 스웨덴 예테보리 콘서트홀의 웅장한 울림까지 완벽히 구현하며 아티스트의 의도를 선명하게 전달한다.

특히, 이번 신곡 ‘Time After Time’에는 XC60의 상징적인 방향 지시등 사운드가 곡의 요소로 섬세하게 삽입되어 ‘일상의 모든 순간은 영감이 될 수 있다’는 이번 협업의 메시지를 ‘이스터 에그’처럼 담아냈다.

볼보자동차 미국 브랜드 마케팅 총괄 자니크 헬슨은 “이재는 음악의 완성도가 비단 스튜디오 안에서만 결정되지 않는다는 것을 누구보다 잘 이해하는 아티스트이며, 자동차라는 공간에서 집요하게 디테일을 다듬는 그녀의 작업 방식은 볼보가 추구하는 철학과 자연스럽게 맞닿아 있다”며 “이번 협업을 통해 움직임 속에서 아이디어가 태어나고 평범한 일상이 영감으로 확장되는 진정성 있는 과정을 보여주고자 했다”고 말했다.

한편, 이재(EJAE)는 다양한 뮤직 어워드 수상 이력을 지닌 글로벌 아티스트 겸 작곡가로, 케이팝과 미국 음악 시장을 넘나들며 다수의 히트곡 작업에 참여해 왔다.