블루엘리펀트가 지난 2월 7일 부산 광안리에 두 번째 매장을 오픈하며 지역 내 오프라인 거점을 확대했다. 지난해 말 해운대 매장 오픈 이후 이어진 방문객 증가와 브랜드 인지도 확산 흐름을 광안리로 이어간다는 계획이다.

새롭게 문을 연 ‘블루엘리펀트 부산 광안리’는 광안리 해변과 맞닿은 입지에 자리 잡았다. 광안리는 관광과 로컬 소비가 동시에 이뤄지는 부산 대표 상권으로, 국내 방문객은 물론 외국인 관광객 유입도 꾸준한 지역이다. 블루엘리펀트는 이러한 상권 특성을 반영해 관광과 일상이 교차하는 공간 속에서 브랜드 경험을 강화하는 매장 구성을 선보였다.

블루엘리펀트는 감각적인 디자인과 합리적인 가격, 공간 경험을 중시한 매장 구성을 바탕으로 젊은 층은 물론 전 세대 소비자층으로 지지를 확장해온 아이웨어 브랜드다. 앞서 오픈한 해운대 매장은 높은 방문율을 기록하며 부산 지역 내 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올렸고, 이번 광안리 매장은 이러한 흐름을 잇는 두 번째 거점으로 자리 잡았다.

블루엘리펀트 관계자는 “광안리는 내·외국인 방문객 비중이 높고, 관광과 로컬 소비가 동시에 이루어지는 부산 대표 상권”이라며 “해변 바로 앞이라는 입지를 통해 광안리의 라이프스타일 속에서 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

한편, 블루엘리펀트는 올 상반기 내 서면과 남포동 등 부산 핵심 상권으로 출점을 순차적으로 이어갈 예정이다.