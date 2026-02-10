[헤럴드경제=이원율 기자]건강한 사람의 대변을 활용해 만든 알약이 암 치료 효과를 높여주고, 부작용 또한 줄일 수도 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국 뉴욕포스트는 ‘대변 미생물 이식(FMT) 알약’이 면역항암 치료의 효능을 개선할 가능성을 보여줬다고 보도했다. 이는 최근 국제 학술지 네이처 메디슨(Nature Medicine)에 실린 캐나다 연구진의 임상시험 결과를 인용해 전한 내용이었다.

첫 번째 연구에서 런던 보건과학센터 연구소(LHSCRI)와 캐나다 로슨 연구소 연구진은 신장암 환자 20명을 대상으로 면역항암제와 FMT 알약을 병용했을 때의 안전성을 살펴봤다.

그 결과, FMT를 병행한 환자는 기존 면역항암제 단독 치료에서 흔히 나타날 수 있는 대장염과 심한 설사 등 중증 부작용이 완화되는 경향을 보였다. 특히나 생명을 위협할 수 있는 4등급이나 사망에 이르기까지 하는 5등급의 치명적 부작용은 한 건도 나오지 않았다. FMT와 직접 관련된 심각한 독성도 관찰되지 않았다.

이어 몬트리올 대학교 병원 연구센터가 주도한 두 번째 연구에선 폐암과 흑색종 환자를 대상으로 FMT 알약이 면역항암 치료 반응에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과 FMT 치료를 병행한 폐암 환자의 80%가 면역항암제에 반응한 반면, 면역항암제만 쓴 환자의 반응률은 39~45% 수준이었다. 흑색종 환자 또한 FMT를 병행하면 75%가 긍정적 치료 반응을 보였지만, 기존 치료만 받은 환자의 반응률은 50~58% 수준이었다.

연구진은 FMT가 장내 환경을 개선해 면역 반응을 방해하는 유해군을 줄이고, 항암 면역을 촉진하는 미생물 구성을 회복하는 역할을 했을 가능성에 주목하고 있다.

몬트리올 대학교 병원 연구센터의 공동 책임 연구자인 아리엘 엘크리프 박사는 “개인 맞춤형 장내 미생물 치료로 발전할 가능성도 있다”고 했다.

이번 임상에 쓰인 FMT 캡슐은 건강한 기증자의 대변을 동결 건조해 제조했다.

캡슐 형태로 복용할 수 있어 기존 대변 이식보다 환자의 부담이 적었다는 장점이 있었다. 연구진은 현재 췌장암과 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 한 후속 임상도 진행하고 있다.

연구진은 “FMT를 이용해 치료 효과를 높이는 한편 부작용을 줄일 수 있다면, 환자가 항암 치료를 끝까지 받을 가능성도 커질 것”이라고 설명했다.

한편 미 식품의약국(FDA)은 지난 2023년 한 기업이 개발한 장내 미생물 경구 치료제를 승인한 바 있다. 이 약 또한 사람의 대변을 에탄올로 처리해 만든 약이었다.