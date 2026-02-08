[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 박나래와 그룹 샤이니 멤버 키 등을 상대로 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이른바 ‘주사 이모’ A씨가 장시간 경찰 조사를 받은 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 경고성 메시지를 남겼다.

A씨는 지난 7일 자신의 SNS에 “얼마 전 약 9시간 동안 경찰 조사를 받았다”며 “사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 아니라고 말했고, 제가 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다”고 밝혔다. 이어 “이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐고, 앞으로 인간관계에 있어 더욱 신중하겠다는 생각을 많이 했다”고 덧붙였다.

이후 해당 글은 삭제됐으나, A씨는 서울 강남경찰서 건물 사진을 배경으로 “9시간 조사, 흠 이제 너희들 차례야~ 특히 한 남자”라는 문구가 적힌 게시물을 다시 올려 특정 인물을 저격했다. 해당 표현의 대상에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았으나, 누리꾼 사이에서는 또 다른 추측과 논란이 불거지고 있다.

A씨는 자신의 논란을 다룬 SBS 시사 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’ 방송 내용에 대해서도 강하게 반발했다. 그는 “제보자가 말한 내용이 사실인지 최소한의 확인이라도 거쳤는지 묻고 싶다”며 “단순한 가십거리로 한 사람의 삶과 가족의 삶까지 소비한 것이 아니냐”고 주장했다. 이어 “제작진에게 사과를 요청했지만 아무런 답이 없다면, 왜 이런 일이 벌어졌는지 사실대로 하나씩 밝힐 수밖에 없다”며 “허위 제보자들에 대해서도 책임을 묻겠다”고 경고했다.

그는 최근 악성 댓글로 인한 고통도 호소했다. A씨는 “하루에도 수십 통의 메시지를 받는다. 무시하는 것도 지친다”며 “악성 댓글은 모두 채증 중”이라고 법적 대응을 시사했다.

한편 A씨는 의료인 면허 없이 오피스텔이나 차량 등에서 연예인들에게 수액 주사 처치 등을 했다는 의혹으로 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

박나래와 가수 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등은 A씨를 의사로 알고 시술을 받았다는 취지로 해명한 뒤 활동을 중단한 상태다.

경찰은 A씨 진술과 관련 자료를 토대로 불법 의료 행위 여부와 범위, 연예인 연루 여부 등에 대해 수사를 이어가고 있다.