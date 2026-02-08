[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 한 유명 대학병원에서 여성 환자의 수술 장면이 소셜미디어(SNS)를 통해 실시간으로 중계되는 충격적인 사건이 발생했다.

6일 샤오샹모닝뉴스 등 중국 현지 매체에 따르면 최근 중국의 한 대학병원 산부인과는 내부 교육 및 학술 교류를 이유로 수술 과정을 촬영하던 중 이를 SNS를 통해 실시간 송출했다.

당시 중계 화면에는 수술대에 누워 있는 여성 환자의 민감한 신체 부위가 아무런 모자이크 처리 없이 그대로 노출된 것으로 알려졌다. 약 4분간 이어진 문제의 영상은 한때 접속자 수가 5만명을 넘긴 것으로 전해졌다.

의료 교육을 기대하고 접속한 일부 시청자들은 화면을 확인한 뒤 환자의 존엄성과 기본적인 의료 윤리가 철저히 무시됐다는 비판을 쏟아냈다.

특히 방송이 진행되는 동안 여성 환자를 상대로 성희롱성 발언과 부적절한 댓글이 잇따라 올라왔지만, 의료진이나 병원 측의 즉각적인 제지가 이뤄지지 않아 논란은 더욱 커졌다. 결국 누리꾼들의 신고가 이어진 뒤에야 해당 방송은 중단됐다.

사태가 확산하자 병원 측은 지난 3일 조사팀을 구성해 경위 파악에 착수했다. 병원은 공식 성명을 통해 “내부 교육용 영상이 실수로 공공 플랫폼에 송출됐다”며 “영상에 환자의 신체 일부가 노출되긴 했으나 개인 신원을 식별할 수 있는 정보는 포함되지 않았다”고 해명했다.

그러나 이 같은 해명은 오히려 여론의 공분을 키웠다. 현지 누리꾼들은 “신원이 드러나지 않으면 인권 침해가 아니라는 뜻이냐”, “환자의 사전 동의 여부부터 명확히 밝혀야 한다”며 병원의 책임 회피를 비판했다.

병원 측은 논란이 커지자 책임자에게 엄중 경고와 정직 처분을 내렸으며, 영상 검토를 소홀히 한 관련자들에 대해서도 징계를 결정했다. 병원 지도부에 대해서는 상급 기관에 보고돼 추가 처분이 내려질 예정이다.