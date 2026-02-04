[헤럴드경제=이원율 기자]이규연 청와대 홍보소통수석은 4일 이재명 대통령의 다주택 양도소득세 중과 유예 종료 방침에 맞춰 일부 참모들이 다주택 처분에 나선 일을 놓고 “대통령이 참모들에게 (주택을)팔라, 팔지 말라는 이야기는 하지 않는다”고 말했다.

이 수석은 이날 유튜브 ‘오마이TV’에 출연해 “(다주택 참모들은 주택을)팔 수도, 증여를 빨리 할 수도 있는데, 그런 것을 선택해야 할 시간일 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 수석은 알아서 참모들이 (다주택 상황을)정리하면 좋겠다는 것“이라며 ”그래서 주변 참모들이 (주택을)내놓은 경우도 있고, 이미 내놨는데 팔리지 않는 경우도 있다고 한다“고 덧붙였다.

이 수석은 “대통령이 국민에게 (다주택 해소를)강제하는 것은 아니지 않나”라며 “갖고 있을 경우 정책적으로 부담이 갈 것이라는 이야기”라고 설명했다.

이 수석은 이후 청와대 브리핑에서 ‘알아서 정리했으면 좋겠다’는 본인의 인터뷰 발언이 실제 대통령의 의중과 같은지에 대한 물음에 “대통령이 ‘참모진도 스스로 (다주택 처분을)고민할 것이라고 생각한다’고 말했다”고 했다.

그러면서 “대통령이 어제 (국무회의에서)자발적으로 다주택을 해소할 수 있는 정책을 고안하겠다고 하지 않았는가”라며 “그 안에서 이야기를 했고, 새로 추가된 입장이 나온 것은 없다”고 했다.

이 대통령은 전날 국무회의에서 다주택 양도세 중과 유예 종료 방침에 청와대 참모와 고위 공직자의 다주택부터 해소하라는 비판이 일각서 나오는 일을 놓고 “문제가 있다”며 “제발 팔지 말고 좀 버티라고 해도 팔도록 상황을 만들어야 한다. 시켜서 억지로 파는 것은 의미가 없다”고 했다.

한편 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해서도 “부동산 투자 투기하며 ‘또 연장하겠지’라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다”고 밝히기도 했다.

이 대통령은 “이미 4년 전부터 매년 종료가 예정됐던 것인데 대비하지 않은 다주택자 책임 아닌가”라고 덧붙였다.

이 대통령은 지난달 23일 엑스를 통해 양도세 중과 추가 유예를 고려하지 않는다고 단언했다. 이후 연일 관련 내용을 올리며 부동산 시장 안정화에 대한 의지를 보이고 있다.