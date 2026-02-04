Gallery Lull이 자연과 존재의 관계를 회화적으로 조망하는 3인전 〈Soft Ecology〉를 개최한다. 이번 전시는 2026년 2월 7일부터 3월 11일까지 서울 성동구 성수동에 위치한 Gallery Lull에서 진행되며, 이지은 작가, 진풀 작가, 손서현 작가의 유화 작품 약 15점이 전시된다.

〈Soft Ecology〉는 자연을 하나의 고정된 대상이 아닌, 감각과 기억, 존재의 층위가 겹겹이 얽힌 유기적 환경으로 바라본다. 세 작가는 각자의 시선으로 자연과 풍경, 그리고 그 안에 놓인 존재들의 미묘한 관계를 포착하며, 회화를 통해 부드럽게 연결된 하나의 생태계를 구성한다.

전시에서는 꿈의 잔상처럼 남은 꽃과 식물의 이미지, 이름 붙이기 어려운 빛과 파편, 현실과 상상을 넘나드는 가상의 풍경들이 한 공간 안에서 서로 다른 리듬으로 호흡한다. 작품들은 자연을 설명하거나 재현하기보다, 머무르고 감각하게 만드는 풍경으로 관람객을 초대한다.

Gallery Lull은 이번 전시를 통해 겨울의 끝자락에서 자연과 존재가 어우러지는 조용한 감각의 시간을 제안하며, 관람객들이 작품 사이를 거닐며 잠시 숨을 고를 수 있는 여백을 마련한다.

전시 관람 시간 및 관련 문의는 Gallery Lull 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 이번 〈Soft Ecology〉 전시는 성수동 Gallery Lull에서 자연과 존재를 회화적으로 사유하는 시간을 제공하며, 일상 속에서 조용히 예술을 마주할 수 있는 전시로 관람객을 맞이할 예정이다.