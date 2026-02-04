새만금 헴프산업클러스터 조성 민관협의회 출범식 참여…다양한 산업군과의 협력 기대

헬스&라이프스타일 솔루션 기업 유한건강생활(대표 손정수)이 지난 5년간 축적해온 헴프(Hemp, 산업용 대마) 연구 역량과 실증 노하우를 바탕으로 국내 관련 산업의 규제 완화와 글로벌 시장 진출을 위한 행보를 가속화하고 있다.

유한건강생활은 지난 2021년 경북 안동에 ‘안동천연물연구소’를 개소한 이후, 헴프를 활용한 혁신적인 연구와 개발을 지속적으로 이어왔다. 특히 초임계유체 기술을 도입해 고순도 CBD 원료 생산 체계를 확립하고, 마약류로 분류되어 활용이 제한되었던 헴프의 안전성과 유효성을 입증하는데 주력해왔다. 경북산업용헴프 규제자유특구 실증특례 사업에도 참여하며, 헴프 관련 법령 개정과 규제 완화를 위한 실증 활동을 적극적으로 진행해왔다.

이러한 연구 역량은 실제 제품화로도 증명되었다. 유한건강생활은 헴프의 뿌리, 줄기 등 다양한 부위를 활용한 화장품 원료인 ‘헤브아렉스(HEVOIREX)’를 개발하고 이를 바탕으로 헤브아 화장품 라인을 출시하여 헴프의 산업적 활용 범위를 넓혔다. 또한 인벤티지랩과 공동 개발 중인 소아 뇌전증 치료를 위한 CBD 장기지속형 주사제 연구를 통해, 국내에서 임상 1상 단계로 진입할 가능성을 모색하고 있다.

유한건강생활은 이처럼 경북 안동에서 쌓아온 실증 R&D 노하우를 확장하기 위해 지난 1월 27일 전북테크비즈센터에서 열린 ‘새만금 헴프산업클러스터 조성 민관협의회 출범식’에 참석했다. 행사에는 전북특별자치도 경제부지사를 비롯하여 전북도의회 농업복지환경위원장, 새만금개발청 개발사업국장, 산업계, 대학, 연구기관 등 관계자 30여 명이 참석하여 헴프 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 발전 방향을 논의했다.

이번 민관협의회의 주요 목적은 새정부 국정과제 1호 사업으로 글로벌 메가샌드박스 도입을 통해 헴프산업을 집중적으로 육성하고, 이를 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업클러스터로 발전시키기 위한 첫걸음을 내딛는 것이다. 주제 발제는 ‘새만금 헴프산업 클러스터 조성 방안’과 ‘헴프산업촉진 특별법 제정 방안’ 등으로 진행되었다.

유한건강생활은 이번 협의회에 적극적으로 참여하며, 헴프산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 맡았다. 유한건강생활은 지난 5년간의 헴프 연구개발 경험을 바탕으로, 헴프의 규제완화 및 산업적 활용을 위한 법령 개정에 기여해왔으며, 이를 통해 새만금 헴프산업클러스터가 지향하는 헴프 규제 완화와 오픈이노베이션에 동참하고 있다. 또한, 새만금 산업단지와 농생명용지, 항만 등이 인접한 유리한 여건을 활용하여 헴프 재배부터 실증연구, 상품 제조, 수출까지의 전주기에 걸쳐 철저하게 관리할 수 있는 협력 방안을 모색하고 있다.

향후 유한건강생활은 규제자유특구 활동을 통해 확보한 과학적 근거를 바탕으로 규제 완화를 위한 지속적인 연구 활동을 이어갈 방침이다.

유한건강생활 관계자는 “유한건강생활은 헴프의 산업적 활용을 위해 관련 법령 개정을 위한 실증 활동과 R&D를 멈추지 않고 그간의 노하우를 바탕으로 규제 장벽을 낮추는 데 기여하고, 소아 뇌전증 주사제 임상 등 의료적 성과를 확보함과 동시에 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 혁신 제품들을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

유한건강생활은 2019년 국내 1위 제약회사 유한양행에서 분사한 헬스&라이프스타일 솔루션 기업으로 뉴오리진(New Origin) 브랜드 아래 천연물 기반의 R&D를 통해 식품, 건강기능식품, 화장품 등에서 독점적이고 차별적인 제품들을 만들어 시장에 새로운 기준을 만들어 가고 있다. 대표적인 브랜드로는 이너뷰티 ‘이너플로라’, 프리미엄 분유 ‘a2’, 안전한 갱년기 건강기능식품 ‘유한백수오’, 혈당유산균 ‘뉴오리진 당당’이 있다.

유한건강생활에 대한 자세한 내용은 웹사이트 유한건강생활에서 뉴오리진 브랜드 제품에 대한 자세한 내용은 자사몰(뉴오리진: 유한건강생활)에서 확인할 수 있다.