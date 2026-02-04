[헤럴드경제=박연수 기자] 정관장은 설 명절을 맞아 ‘홍삼톤’을 제안한다. 1993년 출시된 ‘홍삼톤’은 홍삼농축액에 엄선한 전통소재(부원료)를 더한 피로 솔루션 전문 브랜드다. 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 혈행 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선 등에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 홍삼을 함유하고 있다.

홍삼톤은 2011년 연 매출 1000억원을 돌파한 이후 매년 100만 세트 이상 판매되는 대표 스테디셀러다. 최근 10년간 누적 매출은 1조원을 웃돈다.

홍삼톤골드는 홍삼 농축액에 3가지 귀한 버섯과 10가지 전통 소재를 더했다. 선물하기 좋은 부피감과 고급스러운 패키지가 특징이다. 프리미엄 제품인 ‘홍삼톤리미티드’도 있다. 상위 2% 수준의 최고 등급 홍삼인 ‘지삼’에 녹용과 희귀 버섯 등 전통소재를 담았다.

최근 출시한 ‘홍삼톤샷’은 지삼을 포함해 100% 식물성 원료만을 담은 프리미엄 앰플 제품이다. 대추야자와 감 농축액을 활용해 맛과 향을 개선했다. 전용 앰플을 독자 개발해 시간과 장소에 구애받지 않고 간편하게 섭취할 수 있다.

정관장은 오는 18일까지 ‘올 설에도 정관장으로 말해요’를 주제로 할인 행사도 진행한다. 홍삼정, 에브리타임, 홍삼톤, 천녹 등 주요 제품 구매 시 할인 혜택을 제공한다. ‘정말 키링’, ‘박보검 화보 엽서’, ‘VOGUE 화보집’ 등 굿즈 이벤트도 마련했다.

정관장 관계자는 “설 명절을 맞아 건강한 삶을 바라는 사람들에게 정관장 ‘홍삼톤’은 최고의 선물이 될 것”이라고 말했다.