서울식물원, 2026년 1월 23일 ‘국가 희귀？특산식물 보전기관’ 지정 및 현판식 개최 산림청 국립수목원과 협업, 체계적인 식물유전자원 보전 및 생물다양성 증진에 기여 산분꽃나무, 섬말나리 등 희귀·특산식물 포함 6,600여 종의 식물자원 보유 시, 수집·증식·연구체계 강화하고 시민 대상 전시·교육 기회 확대해 나갈 것

[헤럴드경제=박종잎 선임기자]서울시는 서울식물원이 산림청 국립수목원에서 운영하는 ‘국가 희귀·특산식물 보전사업’의 신규 보전기관으로 지정돼 지난 23일 이를 기념하는 현판식을 진행했다.

현판식은 이날 오후 2시30분 서울식물원 식물문화센터에서 박수미 서울식물원장과 임영석 국립수목원장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

산림청 소속기관인 국립수목원은 국가 희귀·특산식물 보전사업 책임기관으로서, 지정된 공·사립 수목원 및 식물원에 필요한 자원을 제공하며 식물유전자원의 체계적인 증식과 관리를 지원한다.

강서구 마곡동에 위치한 서울식물원은 식물원과 공원을 결합한 보타닉공원으로, 멸종위기 야생식물 서식지를 조성 및 보존하고 번식이 어려운 종의 증식연구 등 식물연구보전기관의 역할을 함께 하고 있는 곳이다.

국가 희귀·특산식물 보전기관은 희귀·특산식물의 안정적인 유전자원 확보를 위해 지정되며, 지정 기관은 식물의 수집, 증식, 재배관리 및 연구를 통해 국가 식물유전자원 보전 체계를 뒷받침하는 역할을 한다. 현재 전국에 31개소가 지정되어 있으며, 서울에서는 푸른수목원에 이어 두 번째로 지정되었다.

국가 희귀·특산식물 보전기관지정 조건은 희귀ㆍ특산식물을 30종 이상, 전문관리인 2인 이상을 갖춘 등록수목원이며, 서울식물원은 2026년 1월 12일에 정식으로 지정되었다.

2019년 5월에 정식개원한 서울식물원은 그간 희귀·특산식물을 포함한 자생식물을 대상으로 수집, 증식, 재배관리 및 연구를 지속적으로 수행하며 현지 외 보전 역량을 축적해왔다.

현재 서울식물원은 6600여 종의 식물유전자원을 보유하고 있으며, 이 중에는 산분꽃나무, 섬말나리, 서울개발나물, 전주물꼬리풀 등 산림청 지정 희귀·특산식물이 다수 포함되어 있다.

산분꽃나무는 서울식물원 주요 수집속인 ‘산분꽃나무속’ 식물 중 하나로 경기도 연천, 강원도 설악산, 평창에서 자생한다. 관상가치가 높지만 개체수가 많지 않아 일반 대중들에게는 잘 알려져 있지 않으며, 우리나라에 분포하는 개체군은 전 세계적인 분포범위 중에서 최남단으로 학술적·원예적 가치가 높다.

섬말나리는 우리나라 울릉도에서 자생하는 나리속 식물로 서식지가 매우 제한적이기에 서울식물원에서 조직배양 개체로 증식 및 보존하고 있는 식물 중 하나이다.

아울러 서울식물원은 이번에 지정된 ‘국가 희귀·특산식물 보전기관’ 뿐만 아니라 식물유전자원을 보전하는 연구 기관으로서의 역할도 수행중이다. 정원지원실에서는 식물 상담을 받을 수 있는 실내식물 가드닝 서비스를 제공하고, 모델 정원 기획전시를 연출해 시민들에게 다양한 식물 관리 및 유용한 정보를 제공하고 있다.

식물원은 그간의 연구 결과를 시민들과 함께 나누기 위해 식물을 매개로 한 식물교육기관으로서 다양한 프로그램도 운영하고 있다. 어린이를 대상으로 씨앗·곤충·텃밭을 주제로 한 관찰·식재·미술 연계 교육을 운영하고, 성인을 대상으로는 기초적인 정원교육과 전문가 양성과정까지 폭넓은 프로그램을 제공한다. 연중 50여 종의 식물 관련 교육·체험 프로그램을 선보이고 있다.

아울러 이번 보전기관 지정을 계기로 희귀·특산식물의 장기적이고 안정적인 보전을 위해 관리·연구 체계를 강화하고, 국내·외 유관기관과의 협력을 확대해 나갈 방침이다. 또 확보된 희귀·특산식물을 식물원 내 주제정원 등 다양한 공간에 식재·전시하고, 시민들이 일상 속에서 생물다양성의 중요성을 체감하고 배울 수 있는 교육 기회를 제공할 계획이다.

박수미 서울식물원장은 “단순히 식물을 보여주는 곳을 넘어 기상이변과 인간의 필요에 의해 사라져 가는 식물, 보존해야 하는 식물에 대해 배우고 환경의 중요성을 교육하는 것이 서울식물원의 가장 큰 목표”라며 “시민들이 식물원에서 희귀·특산식물을 직접 보고 배울 수 있는 기회를 점차 늘리면서 자연과 생물다양성의 중요성을 함께 나눌 것”이라고 말했다.