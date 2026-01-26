트럼프의 ‘캐나다 100% 관세’ 경고 정조준 “中협력은 배신 아냐…미국식 질서, 내부서부터 흔들려”

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 관영 매체가 도널드 트럼프 미국 대통령의 캐나다 압박을 계기로 “미국 주도의 국제 질서가 내부에서부터 균열을 드러내고 있다”고 직격했다. 중국과의 관계 개선을 모색하는 동맹국을 향해 관세를 무기화하는 트럼프식 압박이 오히려 미국 중심 질서의 취약성을 노출시키고 있다는 주장이다.

중국 공산당 기관지 성격의 글로벌타임스는 25~26일 연이어 게재한 사설과 해설 기사에서, 트럼프 대통령이 캐나다를 향해 “중국과 협정을 체결하면 100% 관세를 부과하겠다”고 경고한 것을 두고 “동맹국에 대한 노골적인 위협”이라고 비판했다. 글로벌타임스는 “이는 단순한 통상 마찰이 아니라, 전후 미국이 구축해 온 동맹 질서가 더 이상 예전처럼 작동하지 않음을 보여주는 상징적 장면”이라고 평가했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 중국과 전략적 파트너십 강화를 선언한 캐나다를 향해 “체계적으로 자멸하고 있다”며 강도 높은 비난을 쏟아냈다. 캐나다가 중국과의 무역 합의를 유지할 경우 미국 시장으로 유입되는 모든 캐나다산 제품에 100% 관세를 부과하겠다는 경고도 공개적으로 내놨다. 미국과 세계에서 가장 긴 국경을 맞댄 핵심 동맹국을 상대로 한 이 같은 압박은 워싱턴의 위기의식을 그대로 드러낸 행보로 해석됐다.

글로벌타임스는 특히 캐나다 사례를 “심리적 장벽을 허문 사건”으로 규정했다. 북미자유무역협정(NAFTA)과 미·멕시코·캐나다협정(USMCA)으로 긴밀히 묶여 있던 캐나다가 미국의 대중국 전략에 공개적으로 다른 선택지를 모색했다는 점 자체가 중요하다는 것이다. 매체는 “캐나다는 작은 시험대상이 아니라, 미국 질서의 핵심부에 있는 국가”라며 “그런 나라조차 워싱턴의 요구에 무조건 따르지 않는다는 사실이 확인됐다”고 강조했다.

중국 매체들은 트럼프 행정부의 대응 방식을 ‘관세와 위협의 정치’로 규정했다. 글로벌타임스는 “미국은 동맹국들에게 안보 협력을 요구하면서도, 그 대가로 안정적인 성장 경로와 예측 가능한 경제 환경을 제공하지 못하고 있다”고 지적했다. 이어 “변덕스럽고 예측 불가능한 파트너에 전면적으로 의존하는 것은 오히려 위험 관리 차원에서 바람직하지 않다”며 캐나다의 대중 무역 다변화 전략을 ‘합리적 선택’으로 평가했다.

중국은 이 같은 논리를 캐나다에 국한하지 않고, 보다 넓은 국제 질서 논의로 확장하고 있다. 글로벌타임스는 최근 다보스포럼을 계기로 한국, 캐나다, 핀란드, 영국, 독일 등 서방 국가 지도자들이 잇달아 중국 방문 의사를 밝힌 점을 언급하며 “서방이 집단적으로 중국으로 기울고 있다는 식의 해석은 과장”이라고 선을 그었다. 대신 “각국이 중국을 선택했다기보다, 냉전식 진영 논리를 벗어나 자국 이익에 맞는 실용적 외교를 택하고 있다”고 주장했다.

사설은 미국 내에서 제기되는 ‘중국 횡재론’이나 ‘중국에 항복했다’는 프레임을 정면으로 반박했다. 글로벌타임스는 이를 “중국 위협론을 재포장한 냉전적 사고”라고 규정하며 “세계는 미·중 중 하나를 반드시 선택해야 하는 흑백 구도가 아니다”라고 강조했다. 특히 “동맹국에게 중국과 협력하면 가치와 산업을 잃게 될 것이라고 위협하는 방식은 설득력이 떨어진다”고 꼬집었다.

중국이 이처럼 공세적인 메시지를 내놓는 배경에는 자신감을 바탕으로 한 전략적 계산이 깔려 있다는 분석도 나온다. 글로벌타임스는 “중국 시장의 잠재력, 산업망의 완성도, 협력 방식의 실용성이 이미 많은 국가들에 의해 검증되고 있다”며 “중국은 신뢰할 수 있고 동등한 파트너라는 인식이 남반구를 넘어 서방으로 확산되고 있다”고 주장했다. 이는 중국이 미국과의 직접 충돌을 피하면서도, 상대적으로 안정적인 협력 이미지를 부각하려는 의도로 읽힌다.

특히 중국 매체들은 미국 주도의 블록 정치가 구조적 한계에 직면했다고 반복해서 강조했다. 글로벌타임스는 “핵심 광물, 청정에너지, 반도체, 바이오 의약품 등 현대 산업의 공급망은 본질적으로 글로벌”이라며 “중국을 배제한 완전한 디커플링은 경제적으로 감당하기 어렵다”고 주장했다. 이런 상황에서 관세와 제재를 앞세운 미국의 압박은 오히려 동맹국들로 하여금 ‘위험 회피용 다변화’를 가속화시킨다는 논리다.