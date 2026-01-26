작업중지권·근로자 의견 반영 강조

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대우건설이 중대재해 근절을 위한 노사 공동 안전 실천 결의 선포식을 개최했다고 26일 밝혔다.

서울 을지로 대우건설 본사에서 열린 이번 선포식에는 김보현 대표이사와 심상철 노동조합 위원장, 신동혁 CSO(최고안전책임자), 강일형 영신디엔씨(협력회사) 대표이사 등 경영진과 임직원이 대거 참석했다. 이들은 ‘노사 안전 실천 결의문’을 공동 선포하고, 현장 중심의 실질적 안전문화 정착을 결의했다.

결의문에는 ▷근로자 의견 청취 및 안전 최우선 작업방식 결정 ▷정성과 관심으로 동료 건강 및 안전 상태 확인 ▷스마트 기술 기반 재해 예방 시스템 구축 ▷위험 발견 시 즉각적인 작업중지권 발동 등 구체적인 실천 항목이 담겼다. 이를 통해 대우건설은 ‘2026년 중대재해 Zero’ 달성을 목표로 설정했다.

이번 행사에서는 현장 안전보건 정기평가 결과에 따른 우수 현장 시상식도 열렸다. 대우건설은 대상을 포함한 총 9개 현장에 대해 포상을 실시하며 안전 관리 성과를 격려하고, 현장 중심 안전 경영을 실천하겠다는 방침을 재확인했다.

대우건설은 CLEAR 안전문화(Commitment, Listen&Speak, Eliminate, Appreciate, Relationship)를 기반으로 스마트 안전기술을 결합해 ‘Hyper Safety’ 환경을 조성하겠다는 계획이다. CLEAR는 현장의 소통과 헌신, 위험요소 제거, 감사를 통해 신뢰 관계를 구축하는 대우건설 고유의 안전문화 체계다.

대우건설 관계자는 “올해를 중대재해 Zero의 원년으로 만들기 위해 노사 간 강한 공감대가 형성됐다”며 “선제적 예방과 현장 주도 안전관리를 통해 실질적인 변화를 이끌어낼 것”이라고 밝혔다.