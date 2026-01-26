2003년 도입 후 약 900명 참여

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대보그룹이 2025년 우수사원과 그 가족 50명을 대상으로 베트남 푸꾸옥에서 3박 5일간 해외연수를 실시했다고 26일 밝혔다. 이번 연수는 그룹의 복지제도 중 하나로 직원들의 사기를 북돋고 가족과의 소중한 시간을 지원하기 위해 마련됐다.

연수는 지난 19일부터 23일까지 진행됐으며, 참가자들은 대보건설, 대보실업, 대보정보통신, 대보유통, 서원밸리컨트리클럽 등 대보그룹 계열사에서 지난해 우수한 성과를 낸 직원들이다. 선정된 직원들은 가족과 함께 푸꾸옥을 방문해 재충전의 시간을 보냈다.

우수사원 해외연수 제도는 지난 2003년 처음 시행된 이후 지금까지 약 900명이 참여했다. 그간 태국, 필리핀, 대만 등지에서 진행됐으며, 올해는 베트남 푸꾸옥이 연수지로 선정됐다.

연수 첫날 진행된 발대식에서는 초등학교 3학년이 되는 한 참가자의 딸이 “아빠와 단둘이 떠나는 첫 여행이라 매우 설렌다”며 “오늘이 생일인데 회사에서 잊지 못할 선물을 받았다”고 말해 참석자들의 큰 박수를 받았다.

연수를 마친 한 직원은 “가족과의 여행을 통해 잊지 못할 추억을 만들었다”며 “충분한 휴식 덕분에 복귀 후 활기차게 일할 수 있을 것 같다”고 소감을 밝혔다.

대보그룹 관계자는 “해외연수는 가족과 함께하는 복지 프로그램으로 직원들의 만족도가 높다”며 “최동규 대보그룹 회장의 ‘사람 중심 경영철학’에 따라 앞으로도 임직원들에게 실질적인 인센티브와 복지 혜택을 제공할 것”이라고 전했다.