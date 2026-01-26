출시에맞춰 다양 이벤트 실시 항공우주 신소재 적용…내구성·휴대성 강화 LG AI연구원 자체 개발 LLM ‘엑사원 3.5’ 탑재

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 2026년형 LG 그램 출시에 맞춰 다양한 이벤트를 실시한다고 26일 밝혔다.

LG전자는 ▷LG 그램 프로 AI(17·16형) ▷LG 그램 프로 360 AI(16형) ▷LG 그램 AI(15·14형) ▷LG 그램북 AI(16·15형) 등 7종을 순차 출시 중이다.

대표 모델인 16인치 LG 그램 프로 AI는 최대 혜택가 기준 208만3200원이다. 구독을 이용할 경우 4년 간 월 4만5500원에 이용 가능하다.

2026년형 LG 그램은 항공·우주 산업에서 활용하는 신소재 에어로미늄을 적용해 내구성을 강화하고 동시에 초경량 노트북으로서의 정체성을 유지했다.

LG AI연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) ‘엑사원(EXAONE) 3.5’를 탑재해 강력한 온디바이스 AI기능도 이용할 수 있다.

LG전자는 이날 오후 8시부터 온라인브랜드샵 LGE.COM에서 IT 유튜버 MR과 함께 2026년 LG 그램을 소개하는 라이브 방송을 진행한다.

방송을 시청하는 고객 중 추첨을 통해 ▷전용 할인 쿠폰 ▷LG 울트라탭 ▷LG 그램 노르디스크 노트북 파우치 ▷GS25 상품권을 증정한다.

방송 중 신제품을 구매하는 고객에게는 최대 17% 할인 혜택을 제공한다. 이와 함께 ▷MS365 오피스 이용권 ▷무소음 마우스 ▷기프트 쿠폰팩 ▷어도비 크리에이티브 2개월 구독권도 함께 제공한다.

오는 2월 28일까지 LGE.COM에서 에어로미늄 소재를 적용한 그램을 구매한 고객 중 4명에겐 대한항공 기프트카드 100만원권을 선물한다.