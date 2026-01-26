- 23일부터 접수, 대출이자 보전 및 저리 대출로 중소기업 안정 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 올해 상반기 1600억원 규모의 중소기업 육성자금을 집중 지원한다. 지난 23일부터 접수가 시작됐고, 기업들은 공고에 따라 자금을 신청할 수 있다.

중소기업 육성자금 지원사업은 지역 중소기업의 자금조달 부담을 완화하고 시설투자, 기술력 제고 등의 경영활동에 집중할 수 있도록 대출에 대한 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 융자하는 사업이다.

이번 공고에는 일반 경영안정자금 외에도 신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증, 시설자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금, 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금으로 구성되어 있어 대출이자 차액 보전 및 저리대출을 통해 중소기업들이 자금 부담을 덜 수 있을 것이란 기대다.

대전시는 올해부터 변화하는 경영 환경에 맞춰 우대금리 지원 대상을 대폭 확대했다. 기존 대상에 더해 ▷평촌산단 입주기업 ▷일자리 으뜸기업 ▷양육친화기업 ▷재해중소기업 ▷대전투자금융(주) 출․투자기업 ▷대전시 실증-기보 사업 참여기업 등이 새롭게 포함되어 지역 기업들의 자생력 강화를 돕는다.

자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트인 대전비즈서 신청할 수 있으며, 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.

박종복 대전시 기업지원국장은 “지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다”며 “설 명절을 앞두고 자금 수요가 몰리는 시기에 적기 지원을 통해 지역 중소기업들이 경영 위기를 극복하고 재도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.