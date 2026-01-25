[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회하기로 했다.

홍익표 정무수석은 이날 청와대 춘추관에서 언론 브리핑을 갖고 “이재명 대통령은 숙고와 고심 끝에 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다.

그러면서 지명 철회 배경을 설명하며 “이 후보자는 보수정당에서 3차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권정부의 기획예산처 장관으로서 국민눈높이에 부합하지 못했다고 했다.

아울러 “통합은 진영논리를 넘는 변화와 함께 대통합의 결실로 맺어질 수 있다. 통합인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 통의 숙고와 노력은 계속될 것”이라고 했다.

이재명 대통령은 지난 12월 28일 공식 출범하는 기획예산처의 초대 장관 후보자로 보수 진영 인사인 이혜훈 전 의원을 지명했다. 통합·실용 인사 기조에 따른 파격 인선으로 평가받았다.

하지만 반포동 래미안 원펜타스 아파트 부정 청약 의혹, 장남의 연세대 입학 특혜 의혹, 보좌진 갑질 논란 등이 불거지며 야당은 물론 여당에서도 부정적인 여론이 확산됐다.