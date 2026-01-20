-성공적 청약경쟁률 이어 계약까지 조기에 마무리

-입지·가격·계약 조건 삼박자 맞물려 ‘똘똘한 한 채’ 가치 증명

㈜한화 건설부문이 부산 남구 대연동에서 공급한 ‘한화포레나 부산대연’이 정당계약 이후 예비당첨자 계약까지 모두 마무리하며 완판(100% 분양 완료)을 달성했다. 분양 여건이 녹록지 않은 시장 상황에서 후분양 방식 단지가 단기간 완판을 기록했다는 점에서 의미 있는 사례로 평가된다.

후분양은 실물을 확인할 수 있다는 장점이 있지만, 분양 이후 비교적 짧은 기간 안에 자금 계획을 세워야 하는 구조여서 수요자들의 판단이 한층 신중해지는 경향이 있다. 최근 공사비와 인건비 상승으로 분양가 수준이 전반적으로 높아진 가운데, 부산 분양시장에서도 청약 경쟁률 양극화가 심화되며, 핵심 입지를 제외한 단지들은 계약에 어려움을 겪는 모습도 나타났다.

이런 환경 속에서도 한화포레나 부산대연은 ‘똘똘한 한 채’로 주목받으며 청약 단계부터 수요자 관심을 모았다. 지난해 12월 진행된 특별공급에서는 평균 5.92대 1의 경쟁률을 기록했고, 이어진 1순위 청약에서도 평균 21대 1의 경쟁률을 보이며 당시 부산 분양시장의 주요 관심 단지로 부상했다.

청약 열기는 계약으로 이어졌다. 지난 1월 12일부터 14일까지 진행된 정당계약에서 높은 계약률을 기록한 데 이어, 예비당첨자 계약에서도 잔여 가구가 모두 소진되며 완판을 기록했다.

업계에서는 이번 완판의 배경으로 △검증된 입지 △주변 시세 대비 가격 경쟁력 △계약 안정성 확보 △상품 특성을 고려한 맞춤형 수요 확보 마케팅 전략을 꼽고 있다.

실제로 한화포레나 부산대연은 대남라인으로 불리는 부산의 대표 선호 주거지에 위치해 입지 경쟁력이 뚜렷하다는 평가다. 부산지하철 2호선 경성대·부경대역을 도보로 이용할 수 있고, 광안대교와 황령터널을 통해 해운대·센텀시티 접근성도 우수하다. 남천초·남천중·대연고와 남천동 학원가 등 교육 인프라도 잘 갖춰져 있으며, 이기대수변공원과 광안리해변 등 자연·여가 환경도 함께 누릴 수 있다.

가격 경쟁력도 단기간에 분양이 완료되는 데 중요한 요인으로 작용했다. 이 단지의 전용 59㎡ 분양가는 최저 6억8,900만원에서 최고 8억1,400만원으로 책정됐다. 인근에서 지난해 4월 입주한 더비치푸르지오써밋 전용 59㎡가 최근 9억9,000만원에 거래된 점과 비교하면, 주변 시세 대비 부담을 낮춘 수준으로 받아들여졌다는 평가다.

계약 조건 역시 안정성을 높이는 방향으로 설계됐다. 입주지정기간을 4개월로 설정해 해당 기간 내 분양권 전매가 가능하도록 했고, 실입주자의 자금 운용에도 여유를 줄 수 있도록 했다. 여기에 계약금 5% 중 1차 계약금은 1,000만원의 정액제로 적용해 초기 자금 부담을 낮춘 점도 계약 전환에 긍정적으로 작용했다는 분석이다.

한화포레나 부산대연의 분양대행사인 피스타디앤디㈜ 허성학대표는 “전용 59㎡를 중심으로 한 실거주 적정 면적에 대한 선호가 뚜렷해지면서, 젊은 수요층과 합리적인 똘똘한 한 채를 찾는 수요를 집중 공략했고 예비입주자 추첨 단계에서 빠르게 계약으로 이어졌다”며 “후분양이라는 부담 속에서도 입지와 가격, 상품성이 조화를 이룬 맞춤형 수요 확보 마케팅 전략으로 어려운 지방 부동산 시장에서 성공리에 분양을 완료한 사례”라고 말했다.

한편, 한화포레나 부산대연은 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 총 367가구 규모로 조성된다. 입주는 2026년 5월 예정이다.