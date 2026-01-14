[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 김장훈이 죽는 날까지 계속 기부하고 싶다고 밝혔다.

김장훈은 지난 13일 가수 션의 유튜브 채널에 출연해 “일단 (목표 기부액을) 2조원으로 잡고 있다”며 이같이 말했다.

김장훈은 “나는 4년 전에 목표를 정한 게 있다. 내가 죽더라도 이 땅에 밥을 굶는 아이들은 없으면 좋겠다고 생각했다”며 “그러려면 화장품 회사가 상장이 되어야 하는데 쉽지 않을 것 같다”고 걱정을 드러냈다.

그는 “나는 지금이 편하다”며 “먹는 거, 자는 거, 입는 거 불편한 게 하나도 없다”고 했다.

또 “심지어 내후년부터는 지하철도 공짜로 탈 수 있다”며 “나는 항상 내가 편하고 행복한 길만 걸어왔다”고 전했다.

그러면서 “다른 사람 눈에 불편할 수도 있겠지만 불편한 것도 불안한 것도 없다”며 “사람들이 내 인생에 대해 고마워해 주는 건 감사한데 난 지금이 좋다”고 밝혔다.

김장훈은 “난 부자였던 적도, 돈이 없었던 적도 있기 때문에 돈이라는 게 불행을 막아주긴 하지만 행복의 절대적인 기준이 아니라는 걸 확실히 알고 있다”고 말했다.

아울러 생을 다할 때까지 기부를 하고 싶다며 “그 정도는 해야 결식아동 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶다”고 했다.

그러면서 “그동안 돈으로 기부했다면 이제는 몸으로 하는 기부도 있고 여러 형태의 기부가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

김장훈은 연예계의 대표적인 ‘기부천사’로, 누적 기부액이 200억원 이상으로 알려졌다.

앞서, 김장훈은 최근 ‘박명수의 라디오쇼’에 출연해 재산을 묻는 질문에 “보증금 3,000만 원에 통장에 2~300만 원 있을 거다”라고 답해 화제가 됐다.