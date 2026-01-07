[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점이 ‘조니워커 블루’ 팝업스토어(사진)를 선보인다고 7일 밝혔다.

이번 팝업은 9일부터 22일까지 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 ‘더크라운’에서 진행된다.

조니워커 블루는 매년 그해를 상징하는 동물과 예술적 영감을 결합한 한정판 시리즈를 공개한다. ‘말’의 해인 2026년 에디션은 런던에서 활동하는 세계적인 패션 디자이너 로버트 운과 협업을 통해 완성했다.

팝업 스토어를 방문해 에디션을 구매하는 고객에게는 3만원 할인 프로모션이 적용된다. 또 4만원 상당의 글랜캐런 잔도 제공한다.

체험 콘텐츠도 준비했다. 최고급 라인인 ‘조니워커 블루’와 ‘조니워커 XR21’을 직접 맛볼 수 있는 시음 이벤트다.

팝업 기간 상시 운영하는 시향존에서는 조니워커 블루를 비롯해 블랙, 그린, 골드, XR21, 블랙루비 등 6종의 대표 라인업을 자유롭게 체험할 수 있다.

김승영 롯데백화점 와인&주류팀장은 “조니워커 블루의 최고급 원액에 로버트 운의 예술적 디자인이 더해진 이번 말띠 에디션은 새해의 긍정적인 에너지를 전달하는 최고의 선물이 될 것”이라며 “앞으로도 롯데백화점에서만 접할 수 있는 프리미엄한 브랜드 경험과 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.