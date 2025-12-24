‘장기 승선 선원 격려금 전달식’ 개최 1426명에게 총 7억원 격려금 전달

[헤럴드경제=정경수 기자] 재단법인 선원기금재단이 장기간 선상 근무로 해운산업 발전에 기여한 선원들을 격려하는 자리를 마련했다.

선원기금재단은 24일 서울 여의도 해운빌딩 10층 중회의실에서 ‘장기 승선 선원 격려금 전달식’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 오랜 기간 바다 위에서 근무하며 대한민국 해운강국의 토대를 다져온 장기 승선 선원들의 공로를 기리고, 선원 직업에 대한 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

선원기금재단은 30년 이상 승선한 선원을 대상으로 격려금을 지급하는 ‘장기승선장려사업’을 운영 중이다. 이날 행사에서는 심사를 거쳐 선정된 장기 승선 선원 가운데 대표로 참석한 3명에게 공로패와 격려금, 소정의 기념품이 전달됐다. 재단은 올해 총 1426명의 장기 승선 선원에게 1인당 50만원씩, 약 7억여원 규모의 격려금을 지급할 계획이다.

이승우 선원기금재단 이사장은 “대한민국이 세계적인 해운강국으로 성장할 수 있었던 배경에는 거친 바다 환경 속에서도 묵묵히 자신의 역할을 수행해 온 선원들의 헌신이 있었다”며 “장기승선장려사업이 선원 직업에 대한 자긍심을 높이고, 젊은 선원들에게도 귀감이 돼 이직률 감소에 기여하길 기대한다”고 말했다. 이어 “재단은 앞으로도 선원 복지 향상과 근무환경 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

공로패와 격려금을 받은 김진식 선장은 “수십 년간 바다 위에서 청춘을 바쳤는데 이렇게 노고를 인정받아 가슴이 뭉클하다”며 “후배 선원들도 선원 직업에 대한 자부심을 갖고 오래 근무하길 바란다”고 소감을 전했다.

한편, 해운업계가 기금을 출연해 지난해 출범한 선원기금재단은 선원 양성과 복지 증진, 해운산업 혁신 역량 강화, 산·학·정 연계를 통한 안정적인 선원 수급 체계 구축 등을 목표로 다양한 지원사업을 추진하고 있다. 올해 초에는 국내 선원 양성기관 활성화와 국적 해기사 확보를 위해 한국해양수산연수원에서 운영 중인 오션폴리텍 상선 3급 교육생 생활비로 8억원의 기금을 지원한 바 있다.