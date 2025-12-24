[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 전통시장 활성화를 위해 신협중앙회와 협력에 나섰다.

소상공인시장진흥공단은 24일 오전 대전 공단본부에서 신협중앙회와 ‘전통시장 고객지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 온라인 소비 확산과 관광 수요 분산 등으로 침체된 전통시장에 새로운 방문 수요를 창출하고, 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 양 기관은 전국 신협 조합원을 대상으로 전통시장 중심의 여행·체험 프로그램을 공동 운영할 계획이다.

신협은 전국 1700여 개 지점과 약 600만 명의 조합원을 보유한 대표적인 사회적 금융기관이다. 이번 협약을 계기로 신협은 조합원 복지 프로그램에 전통시장 방문을 결합한 상생 프로그램을 새롭게 추진한다.

협약에 따라 양 기관은 △전통시장 고객 유치 및 활성화를 위한 협업체계 구축 △전통시장 연계 여행상품 공동 개발·운영 △신협 지점과 조합원 네트워크를 활용한 전통시장 홍보 △관련 사업 성과 확산 등에 협력하기로 했다.

소진공은 전통시장 내 여행·체험 콘텐츠 발굴과 현장 협조를 지원하고, 신협은 조합원 모집과 프로그램 운영비 등을 담당한다. 특히 ‘전통시장 방문–장보기–특화상품 소비–지역관광’으로 이어지는 소비 선순환 구조를 구축해 시장 내 직접 소비를 확대하고, 전통시장을 지역 관광 거점으로 육성한다는 구상이다.

박성효 소진공 이사장은 “이번 협력은 지역경제 회복과 전통시장 활성화를 위한 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 민간과 지역이 함께하는 상생협력 모델을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

한편, 이날 협약식에는 박성효 이사장과 신협중앙회 우욱현 관리이사 등이 참석했다.