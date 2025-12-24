유한킴벌리·LG유니참·깨끗한나라 현장조사 진행

[헤럴드경제=양영경 기자] 이재명 대통령이 한국의 생리대 가격이 유독 높다는 점을 지적한 가운데 공정거래위원회가 관련 조사에 착수했다.

24일 업계에 따르면 공정위는 전날부터 유한킴벌리, LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 제조업체 3곳의 본사에 조사관을 파견해 현장조사를 진행하고 있다.

이는 이 대통령이 지난 19일 공정위 업무보고 자리에서 “우리나라 생리대가 그렇게 비싸다면서요”라며 “한번 조사해서 봐주면 좋겠다”고 요청한 데 따른 후속 조치다.

공정위는 이들 업체로부터 관련 자료를 제출받아 생리대 가격이 높은 원인이 불공정행위에서 비롯됐는지 집중적으로 파악할 예정이다.

공정거래법은 사업자들이 공동으로 상품이나 용역의 가격, 거래조건, 거래량 등을 부당하게 제한하는 행위, 이른바 카르텔이나 담합을 명백한 위법 행위로 규정한다. 제품 가격이나 용역 대가를 부당하게 결정·유지·변경하는 가격 남용 행위 역시 금지 대상이다.

위반 사항이 확인되면 시정조치나 과징금 부과할 수 있으며 사안이 중대하면 형사처벌로 이어질 수도 있다.

공정위는 특히 유기농 소재나 한방 재료를 사용했다고 홍보한 생리대 제품들이 상대적으로 높은 가격에 판매되고 있는 점에 주목하는 것으로 전해졌다. 이에 따라 제품에 표기된 원자재가 실제로 사용됐는지도 함께 점검할 방침이다. 소재나 성분을 사실과 다르게 표시한 사실이 드러날 경우 이는 표시·광고법 위반에 해당한다.

공정위는 조사 결과 위법 사항이 확인되면 관련 업체에 대해 시정조치를 포함한 제재에 나설 계획이다.