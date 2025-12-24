치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 ‘2025 올해의 우수브랜드 대상 1위’ 프랜차이즈 치킨 부문을 수상했다고 24일 밝혔다.

‘올해의 우수브랜드 대상 1위’는 우수한 품질과 뛰어난 서비스를 통하여 소비자들에게 높은 브랜드 가치를 인정 받으며 질 높은 서비스를 실천한 기업을 대상으로 엄격한 심사와 선정을 통해 각 분야별로 매해 시상이 진행되고 있다.

멕시카나가 이번에 수상한 프랜차이즈 치킨 부문은 ▲안전성 ▲공신력 ▲서비스 우수성의 각 중요 지표, 그리고 소비자 경험과 신뢰도를 바탕으로 한 기술 활용 능력과 사람 중심의 경영 철학이 균형을 이룬 브랜드를 종합적으로 평가하여 선정이 진행되었으며, 멕시카나가 올해 대상 기업으로 선정되어 수상의 영예를 얻게 되었다.

이번 ‘2025 올해의 우수브랜드 대상 1위’ 프랜차이즈 치킨 부문에 선정된 멕시카나는 36년의 업력으로 다져진 노하우를 바탕으로, 시대를 주도하는 트렌디하고 다양한 신제품과 우수한 서비스 제공을 통하며 고객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 대한민국 대표 치킨 전문 프랜차이즈 기업이다.

또한, 적극적인 고객 소통과 다양한 방면에서의 사회공헌 활동을 지속 이어 나아가며 기업의 사회적 책임과 소비자 가치 실현을 중요한 경영이념으로 사업을 전개하고 있다.

멕시카나 정성훈 부장은 “’올해의 우수브랜드 대상 1위’ 선정으로 멕시카나치킨의 경영이념과 가치관 그리고 그 동안 소비자 만족과 사회 공헌을 위해 노력해 온 시간들을 인정 받게 되어 매우 감사하고 의미있게 생각한다.”며, “멕시카나는 소비자 분들께 언제나 최고의 만족과 행복을, 그리고 우리 사회 곳곳에 선한 영향력을 전파하는데 적극 앞장서는 브랜드가 될 수 있도록 앞으로도 많은 노력을 기울여 나아갈 것을 약속드린다.”라고 전했다.