부산 4개사·경남 2개사 최종 승인 이차전지·SMR 등 사업 전환 및 확대

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산상공회의소(이하 부산상의)는 24일 부산상의가 운영하는 동남권사업재편 현장지원센터를 통해 지역 기업 6개사가 제49차 사업재편계획 심의위원회를 통과해 최종 승인을 받았다고 밝혔다.

이번 제49차 심의위원회에서는 전국적으로 총 19개 기업이 사업재편계획 승인을 받았으며, 이 가운데 동남권 소재 6개 기업은 계획 수립부터 심의 절차 전 과정에 걸쳐 동남권사업재편 현장지원센터의 맞춤형 컨설팅 지원을 받아왔다. 이들 기업은 이번 승인을 계기로 경영 구조를 혁신하고 미래 성장 산업 분야 진출의 기반을 마련할 것으로 기대된다.

부산 지역 기업을 보면, ㈜선재하이테크는 디스플레이·반도체·이차전지용 정전기 제거장치 제조기술을 응용해 이차전지 전도성 향상 및 실리콘 팽창 방지용 CNT 분산액 분야로 사업재편을 추진하고 있다. 에이치엠이㈜는 선박용 배전·발전 및 모터 제어시스템 제조 역량을 바탕으로 친환경 전기추진선박용 통합 전력제어·모니터링 시스템 개발 사업에 도전한다.

부산 강서구의 ㈜다스코는 조선·해양플랜트 열교환기 제작 경험을 고도화해 액화수소 제조공정용 초저온·초고압 열교환기 생산 분야로 사업영역을 확대한다. 신성정밀공업㈜은 정밀 제관기계 기반의 캔 제조설비 기술을 활용해 이차전지 및 관련 제품용 패키징 제조설비 사업으로 전환한다.

경남 창원 지역 기업들도 고도화된 제조기술을 토대로 신산업 진출에 나선다. 남도하이텍㈜은 공작기계용 볼스크류·너트 등 정밀부품 생산기술을 기반으로 미사일 추력벡터제어(TVC) 액추에이터 제조사업으로 재편을 추진하고 있다. ㈜상림엠에스피는 대형 공작기계 자동용접로봇 시스템 기술을 고도화해 소형모듈원자로(SMR)용 고정밀 압력용기 제조설비 사업을 추진한다.

강주현 동남권사업재편 현장지원센터장은 “지난 심의위원회에서 3개 기업이 승인받은 데 이어 이번에는 성과가 두 배로 확대되며 지역 산업 구조 전환이 본격화되고 있음을 보여준다”며 “승인 기업들이 사업재편 인센티브를 효과적으로 활용해 안정적으로 전환을 추진할 수 있도록 유관기관과의 업무협약 체결, 공동 지원 프로그램 운영, 정책 연계 강화 등 다양한 협력체계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.