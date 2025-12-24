[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 정동원(18)이 내년 해병대에 자원입대한다.

24일 소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 “정동원이 고등학교를 졸업한 뒤 내년 2월23일 해병대에 입대한다”고 밝혔다.

현재 서울공연예술고등학교에 재학 중인 정동원은 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 해병대에 입대하고 싶다는 의사를 밝혔다.

지난 6월에는 해병대 출신 가수 겸 배우 오종혁에게 군 생활에 관한 조언을 듣는 영상을 공개했다.

정동원은 이 영상에서 “남자로 태어났으면 멋있게 (군대에) 다녀오고 싶다”며 “아버지도 707특임대를 나오셔서 군대 이야기를 많이 해주셨다”고 말했다.

지난 2019년 데뷔한 정동원은 2020년 오디션 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’에서 5위를 차지하며 이름을 알렸다.

앞서 정동원은 미성년자 무면허 운전 혐의로 검찰에 송치된 뒤 기소유예 처분을 받은 바 있다. 당시 그는 만 16세의 나이로 지방의 한 도시에서 무면허로 차량을 운전한 혐의를 받았다.

논란 속 뒤늦게 검찰 송치 사실이 알려진 뒤 정동원 소속사 측은 “정동원은 고향인 하동 집 근처 산길 등에서 약 10분간 운전 연습을 했고 동승자가 그 모습을 촬영한 사실이 있다”며 “정동원은 면허 없이 운전 연습을 한 잘못에 대해 크게 후회하며 반성하고 있다. 당사는 이번 일을 계기로 소속 아티스트가 더 성숙하고 책임감 있는 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 관리와 교육에 최선을 다하겠다. 또한 앞으로 이와 같은 불미스러운 일이 발생하지 않도록 철저히 지도하겠다”는 입장을 밝혔다.