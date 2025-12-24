22일 한일 신문에 전면광고 게재 2025년 WRC 3관왕 달성 축하 “훌륭한 경쟁자 있어 한 단계 성장” 현대차·토요타, 우호적 관계 이어가 레이싱 협력 넘어 타사업으로 확장

“토요타는 선의의 경쟁을 펼치고 함께 성장하는 라이벌이자 동반자입니다.”

현대자동차가 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(TGR-WRT)’의 ‘2025년 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 3관왕 달성을 축하하는 광고를 게재해 눈길을 끌고 있다.

24일 업계에 따르면 현대차는 지난 22일 한국과 일본 복수의 주요 매체에 ‘Beyond competition(경쟁을 넘어서)’라는 문구로 시작하는 전면 광고를 게재했다.

현대차 관계자는 신문 광고를 낸 배경에 관해 “이번 광고 게재는 선의의 경쟁을 펼친 라이벌 토요타의 선전을 진심으로 축하하는 차원”이라며 “아울러 지난해 ‘현대 쉘 모비스 월드 랠리팀(이하 현대 월드 랠리팀)’ 소속 티에리 누빌 선수의 WRC 드라이버 부문 우승 당시 토요타의 ‘축하광고’에 화답하는 의미도 담겼다”고 설명했다.

광고 상단에는 지난달 초 랠리 재팬 포디움에 오른 토요다 아키오 토요타그룹 회장과 세바스티엥 오지에 선수, 뱅상 랑데 선수 등 TGR-WRT 팀원들이 환호하는 모습이 이미지로 배치됐다. 하단에는 올시즌 WRC에 참여한 현대차 i20 N 랠리 1과 토요타 GR야리스 랠리 1 등 양사의 레이싱 차량이 경주에 나선 장면이 포함됐다.

현대차는 한·일 양국의 언어를 통해 “모리조 선수와 토요타 가주 레이싱 월드 랠리팀의 2025 WRC 시즌 트리플 크라운 달성을 축하합니다”라며 “훌륭한 경쟁자가 있었기에, 현대 월드 랠리팀 역시 최선을 다하며 한 단계 더 성장할 수 있었다”라고 밝혔다.

그러면서 “(양사는) 모터스포츠를 향한 뜨거운 열정으로, 선의의 경쟁을 펼치고 함께 성장하는 라이벌이자 동반자”라면서 “내년 시즌에도 팬들에게 감동을 선사할 짜릿한 승부를 함께 만들어 가길 기대한다”고 덧붙였다.

WRC는 시즌을 마치고 자동차 제조사와 드라이버, 코드라이버(차량에 드라이버와 함께 탑승해서 레이싱 전략 수립을 담당하는 레이서) 등 3개 부문에서 챔피언을 선정한다. 올해 대회에서는 토요타의 ▷TGR-WRT 팀이 제조사 챔피언 ▷소속 선수인 오지에가 드라이버 챔피언 ▷함께 차량에 탑승한 랑데가 코드라이버 챔피언에 올랐다.

현대차와 토요타는 최근 레이싱 분야에서 돈독한 관계를 이어오고 있다.

지난해 10월에는 현대차그룹과 토요타그룹이 용인 에버랜드 스피드웨이에서 ‘현대 N x 토요타 가주 레이싱’ 페스티벌을 공동 개최한 바 있다.

당시 행사장에서 정의선 현대차그룹 회장과 토요다 아키오 토요타그룹 회장은 WRC 차량에 함께 탑승해, 여러 차례 ‘도넛 주행’을 선보이는 등 고난도 퍼포먼스를 펼쳐 눈길을 끌었다.

정의선 회장은 “토요타와 함께 모터스포츠 분야에서도 계속 도전해 더 많은 분들이 운전을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다. 토요다 아키오 회장도 “토요타와 현대차가 함께 손잡고 더 나은 사회, 그리고 모빌리티의 미래를 만들어 가고 싶다”고 화답했다.

이후 같은 해 지난해 11월 토요타는 현대 월드 랠리팀 누빌의 2024 WRC 드라이버 부문 우승자 선정을 축하하는 광고를 일본 주요 매체에 게재했다. 아울러 올해 6월 열린 ‘뉘르부르크링 24시 내구레이스’에서는 현대차와 토요타가 함께 부스를 운영하기도 했다.

레이싱 분야에서의 협력은 다른 사업 분야로까지 확장되고 있다. 대표적인 사례가 현대차와 토요타가 세계 1위와 2위에 올라있는 수소 사업 분야다.

양사는 시장 형성단계인 수소 산업에서 인프라 확충에 힘을 모으고 있으며, 올해 5월 BMW와 함께 호주에서 ‘수소 운송 포럼(HTF)’을 공동으로 설립했다. 장재훈 현대차그룹 부회장도 이달 4일 고양시 현대모터스튜디오에서 기자들과 만나 “토요타와 실제 많은 부분 협력을 하고 있다”라며 “(수소) 표준부터 탱크 표준에 대한 얘기도 있었다”라고 강조했다.

SNE리서치가 집계한 지난해 전 세계 수소차 판매량은 1만2866대다. 현대차가 3836대(점유율 29.8%)를 판매해 1위에 올랐고, 토요타가 1917대(14.9%)로 뒤를 이었다. 양사 합산 시 글로벌 점유율은 44.7%에 달한다. 글로벌 시장점유율 1위와 2위인 양사의 협력은 향후 인프라 확충에 크게 이바지할 전망이다.

한편, 2026 WRC는 내년 1월 22일(현지시간) 몬테 카를로 랠리를 시작으로 막을 올린다. 올시즌 대회에서 제외됐던 크로아티아 랠리 일정이 포함되는 대신 중부유럽권 랠리가 빠졌다.

현대 월드 랠리팀, TGR-WRT와 함께 포드가 운영에 참여하는 M-스포트 포드 WRT팀이 출격해 포장도로에서부터 비포장도로, 눈길까지 다양한 환경에서 펼쳐지는 14라운드 경기를 토대로 제조사 및 드라이버 부문 챔피언을 가린다. 서재근 기자