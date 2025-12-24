바이오벤처 이노진(대표 이광훈·사진)은 코스메틱 브랜드 리셀바이의 ‘IBPS’가 중국 포브스(Forbes China) 선정 ‘중국 뷰티산업 100대 브랜드’로 뽑혔다고 24일 밝혔다.

리셀바이의 스킨부스터필 ‘IBPS’는 최근의 포브스 행사에서 이같이 선정됐다. 포브스는 IBPS를 ‘피부 마이크로바이옴과 피부 밸런스 회복을 기반으로 한 차세대 피부관리 솔루션’으로 소개했다. 기존 자극 중심 시술을 넘어 안전성과 효율성을 동시에 구현한 기술이라 평가했다. 특히 병원 현장에서 반복적으로 선택되고 있는 임상기반 설계와 안정적 적용성을 선정 이유라고 했다.

이번 포브스 행사에는 중국 미용·의료 업계 주요 인사들이 대거 참석했다. IBPS는 브랜드 발표에서 글로벌 필링 트렌드의 변화와 기술철학을 공유했다. 현장에서는 IBPS의 실제 적용사례와 시스템 구조가 소개돼 높은 관심을 받았다.

이노진 관계자는 “중국 100대 브랜드 선정은 기술력과 병원현장의 신뢰에 대한 평가여서 의미가 있다. 중국을 포함한 아시아시장을 중심으로 병원·전문가 대상 협력을 확대할 계획”이라 했다.