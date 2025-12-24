- 공공기술 기반 기술사업화 성과 공유…산·학·연 협력 확대 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)는 지난 23일 대전 D-유니콘라운지에서 2025 공공기술연계 기술고도화 성과교류회’를 개최하고, 공공기술 기반 기술사업화 성과와 산·학·연 협력 사례를 공유했다.

이번 교류회는 공공기술의 고도화와 사업화 촉진을 위해 마련됐으며, 대학과 정부출연연구기관, 기술사업화 기업, 유관기관 관계자들이 참석해 사업 추진 성과를 점검하고 협력 확대 방안을 논의 했다.

행사는 총 3개 세션으로 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 대전TP 최봉림 책임이 ‘2025년도 공공기술연계 기술고도화사업 성과’를 주제로 사업 추진 현황과 주요 성과를 공유하며 공공기술의 산업 연계 가능성과 사업화 우수 사례를 소개했다.

이어 공공기술 기반 기술사업화 성과 발표를 진행했다. 발표에는 ▷㈜피레타(서무경 책임연구원, ‘중대재해 Zero를 위한 스마트 항만 와이어로프 실시간 진단 시스템 개발’) ▷㈜TDS이노베이션(송방주 책임연구원, ‘이차원 반도체 공정 기술이전 및 증착장비 시제품 제작’) ▷㈜애드웨이브(나준희 대표, ‘위성통신용 안테나 모듈 개발을 위한 기술고도화’) ▷㈜워터트리네즈(김인철 대표, ‘비타민 B2 농축을 위한 신소재 기반 멤브레인 모듈 개발’) 등 4개 기업이 참여해 기술이전, 시제품 제작, 제품 고도화 과정과 사업화 성과를 발표했다.

마지막 세션에서는 산·학·연 교류 및 민간 네트워킹 이어졌으며, 참석자들은 협력 가능 분야를 논의하고, 공공기술 기반 기술사업화 확산을 위한 실질적인 협력 방안을 모색했다.

김우연 대전TP 원장은 “공공기술을 실질적인 시장 경쟁력으로 전환하는 것이 공공기술연계 기술고도화사업의 핵심”이라며 “이번 교류회를 계기로 기업과 연구기관, 투자기관 간 연계가 더욱 활성화되길 기대한다”고 밝혔다.