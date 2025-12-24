‘새마을금고 금융정상화 및 발전방안 모색’ 주제 비전 2030추진 전략 제시 건전성 강화, 공동체성 회복, 지역 균형발전 등

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 ‘새마을금고 발전방안 토론회’를 국회의원 및 행정안전부와 함께 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 토론회는 지난 19일 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 새마을금고 금융정상화 및 발전방안 모색을 주제로 열렸다. 토론회에는 박정현 국회의원, 행정안전부 김민재 차관, 새마을금고중앙회 김인 회장 외 80여명의 관계자가 참석했다.

토론회에 앞서 새마을금고 비전2030 위원인 한국협동조합연구소 김기태 이사장은 ‘비전2030’ 추진전략에 대해 발표했다. 김 이사장은 새마을금고가 지역경제의 새로운 희망으로 발돋움 하기 위한 건전성 강화, 공동체성 회복, 지역문제 해결과 균형발전 등 3개 분야 37개 세부 과제와 그 실천방안을 제시했다.

토론회에서는 새마을금고의 정체성 회복과 발전 방안에 대한 논의가 이뤄졌다. 새마을금고 비전2030 위원장 김종걸 한양대학교 국제대학원 교수의 진행하에 조혜경 금융경제연구소 소장, 김대영 행정안전부 지역금융지원과장, 더불어민주당 정책위원회 김진영 수석전문위원, 문진수 사회적금융연구원 원장, 양세훈 GFI미래정책연구센터 센터장이 토론자로 참여했다. 토론 패널들은 새마을금고의 정체성 회복과 금융 정상화, 지속가능성을 위한 다양한 방안들을 제시하고 비전2030 추진계획에 대한 실현가능성 및 실효성에 관한 논의를 이어나갔다.

새마을금고중앙회 관계자는 “이번 토론회는 새마을금고에 대한 감독체계 및 제도적인 보완과 더불어, 금융소비자 보호를 강화하는 등 새마을금고가 더 발전하는 기반이 될 것”이라며 “토론회를 통해 새마을금고의 내실을 다지고 더 높이 도약할 수 있는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.