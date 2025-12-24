내년 1월부터 주 7회 임시 증편

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아가 인천~나리타 노선 취항 3주년 만에 약 48만명의 탑승객을 수송했다고 24일 밝혔다.

에어프레미아는 2022년 12월23일 인천~나리타 노선에 처음 취항한 이후, 올해 11월 말까지 총 47만8653명의 탑승객을 수송했다. 평균 탑승률은 91.7%로 집계됐다.

연도별 실적을 보면 ▷1년 차 13만5113명(456편) ▷2년 차 16만4740명(557편) ▷3년 차 17만8800명(584편)으로, 여객 수와 운항 편수 모두 매년 꾸준히 증가했다.

에어프레미아는 증가하는 수요에 대응하기 위해 내년 1월20일부터 3월24일까지 현재 주 6회 운항 중인 인천~나리타 노선에 화요일 임시편을 추가해 주 7회 데일리 운항을 실시할 예정이다.

화요일 임시편은 인천국제공항에서 오후 12시15분 출발하며, 귀국편은 나리타국제공항에서 오후 3시55분 출발하는 일정이다. 임시편 특성상 운항 스케줄은 변동될 수 있다.

한편, 에어프레미아는 연말 여행 수요에 맞춰 나리타 노선을 포함한 전 노선에서 할인 프로모션을 진행 중이다. 해당 프로모션은 오는 28일까지 운영되며, 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “경쟁이 치열한 노선에서도 3년간 안정적인 탑승률을 유지한 것은 에어프레미아의 시장 포지션이 확실히 자리 잡았다는 의미”라며 “앞으로도 노선 특성에 맞는 서비스와 운항 편의를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.