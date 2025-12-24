CEO직속 종합금융본부 신설, 발행어음 등 신성장동력 집중 AI·디지털 혁신 강화, AI전략실 신설 등 전사 차원 AI문화 확립

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나증권은 발행어음 인가를 발판으로 모험자본 공급을 확대하고 인공지능(AI)·디지털 혁신을 강화해 생산적 금융으로 대전환을 위한 조직개편을 단행했다고 24일 밝혔다.

이번 조직개편은 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T), 경영지원 등 4개 그룹 체제를 기반으로 혁신과 대전환을 통한 조직 경쟁력 강화에 방점을 뒀다.

우선, 모험자본 공급 등 신성장동력 확보를 위해 최고경영자(CEO) 직속 종합금융본부를 신설하고 생산적 금융 강화를 위해 IB부문을 재편했다. 또, AI 전략 수립과 전사 차원의 AI 문화 확립을 위한 컨트롤타워 역할을 수행하는 AI 전략실을 신설하는 등 전사적 AI문화 혁신의 기반을 마련했다.

WM부문은 손님 맞춤형 서비스를 제공하고 핵심 점포 전략을 고도화 하는 등 채널 경쟁력을 강화한다. 이를 위해 패밀리오피스본부를 신설해 ‘THE 센터필드 W’ 등 핵심 거점점포를 통한 고액 자산가 대상 맞춤형 자산관리 서비스를 제공한다. 아울러 현재 2개 본부인 영업점 지역본부를 총 5개 본부로 세분화해 손님별, 지역별 맞춤 영업전략을 수립하도록 조직을 개편했다.

IB부문은 기존 1, 2부문을 생산적금융 부문, 대체금융 부문으로 재편했다. 특히 기업금융, ECM, 인수금융, PE 등 주요 사업부문 역량을 생산적금융부문에 집중했고, 중소·중견기업 지원을 위한 SME실을 신설하는 등 모험자본 공급과 하나금융그룹 차원의 생산적·포용금융 확대 프로젝트에 적극 기여할 예정이다. S&T 부문은 파생솔루션과 FICC 2개 부문 체계로 확장 재편하고 델타원본부를 신설하는 등 수익다변화와 성장 모멘텀 확보를 위한 조직기반을 구축했다.

김동식 하나증권 경영전략본부장은 “급변하는 환경 속에서 손님에게 신뢰를 얻고 질적 성장의 발판을 마련하기 위해 이번 조직개편을 실시했다”며 “발행어음 인가를 통한 신성장동력 확보 등을 바탕으로 건전하고 책임있는 모험자본 공급 등 생산적 금융 전환을 위한 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 설명했다.

◇임원 승진

<전무>

▷경영지원그룹장 정기환 ▷WM그룹장 조대현 ▷FICC부문장 김정훈 ▷파생솔루션부문장 이상호 ▷CIO 신승철

◇임원 전보

<상무>

▷종합금융본부장 김동식(겸 CFO) ▷WM영업본부장 김정현 ▷중부지역본부장 남택민 ▷패밀리오피스본부장 박상현 ▷CCO 유태경 ▷영남지역본부장 임현주 ▷생존혁신TFT총괄 정석용

◇임원 선임

<상무>

▷동부지역본부장 강용수 ▷파생본부장 권영제 ▷프로젝트금융본부장 김귀재 ▷연금사업단장 김승균 ▷FICC상품본부장 윤석삼 ▷서부지역본부장 이용현