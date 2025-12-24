[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)이 ‘2025년 국가연구개발 우수성과 100선’에 기관 역대 최다 건수인 5건을 배출하는 성과를 올렸다.

국가연구개발 우수성과 100선은 국가 발전을 이끌어온 과학기술 연구자의 국민 이해와 관심을 제고하고, 범부처적으로 우수한 국가 연구개발 성과를 선정하는 제도다. 재료연은 기계·소재 분야 4건, 에너지·환경 분야 1건 등 5건의 역대 최다 성과를 창출했다.

기계·소재 분야에서는 ▷모빌리티·통신·우주항공용 세계 최고 다중 특성 스테인리스 마그네슘(Mg) 소재 개발·사업화(김영민 책임연구원) ▷세계 최고 망간(Mn)-비스무스(Bi) 자석 기술 확보로 한국 최초 영구자석 상용화 도전(박지훈 책임연구원) ▷다중대역 전자파 간섭을 동시에 해결하는 초박형 전자파 흡수 소재 세계 최초 개발(이상복 책임연구원) ▷3차원 플라즈모닉 나노소재 기반 비침습 초고감도 암 진단 기술 개발(정호상 선임연구원)이다.

에너지·환경 분야에서는 ▷고성능·고내구 음이온교환막 수전해용 비귀금속 소재 및 막전극접합체 공정 기술(최승목 책임연구원)이 수상의 영예를 안았다.

모빌리티·통신·우주항공용 세계 최고 다중 특성 스테인리스 마그네슘(Mg) 소재 개발·사업화 기술은, 기존 마그네슘 소재가 지닌 가장 큰 기술적 한계인 ‘불이 잘 붙고, 쉽게 부식되며, 잘 성형되지 않는다’라는 문제를 동시에 해결한 KIMS 고유 브랜드 합금 SEN 마그네슘 합금 소재 제조 기술이다.

세계 최고 망간(Mn)-비스무스(Bi) 자석 기술은, 매장량이 상대적으로 풍부한 망간(Mn)과 비스무스(Bi)를 활용해 희토류 없이도 기존 등방성 희토류 자석을 대체하는 고성능 영구자석 개발 기술이다.

다중대역 전자파 간섭을 동시에 해결하는 초박형 전자파 흡수소재 세계 최초 개발은, 5G·6G 전자파 간섭을 잡는 ‘다중대역 전자파 흡수소재’로 0.4㎜ 필름 한 장으로 세 개 주파수를 동시에 잡는 세계 최초 흡수차폐 기술이다.

3차원 플라즈모닉 나노소재 기반 비침습 초고감도 암 진단 기술은, 3차원 플라즈모닉 나노구조체와 인공지능 분석을 융합해 체액 한 방울에서 다중 암 관련 신호를 동시에 읽어내는 초고감도 진단 플랫폼을 개발한 게 핵심이다.

고성능·고내구 음이온교환막 수전해용 비귀금속 소재 및 막전극접합체 공정 기술은, 촉매부터 스택까지 음이온교환막 수전해를 위한 전주기 기술을 완성해, 원천 소재 기술을 상용화 시스템 수준까지 확장 및 실증한 국내 최초 사례로서 큰 의미가 있다.

최철진 한국재료연구원장은 “이번에 선정된 기술들은 우리나라의 미래를 선도하고, 국민 실생활과 밀접하게 연결된 기술”이라며 “향후 기술이전과 창업 등 상용화 성과로 이어지고, 소재 국산화 및 국민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록, 지속해서 지원을 강화할 것”이라고 말했다.