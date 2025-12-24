서희건설은 경기도 용인시 양지면 양지리 일원에 들어서는 ‘용인양지 서희스타힐스 하이뷰’를 일반분양할 예정이라고 밝혔다.

‘용인양지 서희스타힐스 하이뷰’는 지하 3층, 지상29층, 9개동, 전용면적 59~84㎡, 총 1,265세대 대단지로 조성된다. 단지는 남향 위주의 배치로 채광 및 통풍을 높였으며, 4베이 판상형 위주의 트렌디한 설계에 팬트리, 드레스룸 등 수납공간을 더해 공간 활용도를 높였다. 또한 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티시설이 들어설 예정이다.

생활여건으로는 단지 바로 앞 양지초등학교, 도보권 용동중학교 및 신설 초·중교가 가깝게 위치해 있어 안심 학세권을 형성하고 있으며, 지구 내 초·중교 부지가 준비되어 있어 더욱 우수한 교육환경이 조성될 예정이다. 태봉산과 노적산 등 단지 주변이 산으로 둘러싸여 쾌적한 환경은 물론 다목적 광장으로 조성된 양지체육공원, 다수의 캠핑장 및 수목원 등이 가까워 입주민들의 여가활동 여건이 우수한 편이다. 이밖에 양지파인CC ∙ 지산CC ∙ 아시아나CC ∙ 은화삼CC 등이 가깝게 위치해 여유로운 생활환경을 누릴 수 있을 전망이다.

무엇보다 ‘용인양지 서희스타힐스 하이뷰’가 들어서는 용인특례시 처인구는 삼성전자의 세계 최대 규모의 시스템반도체 클러스터와 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터가 들어설 예정으로, 삼성전자가 남사읍일대 개발면적 약 215만평에 300조원을, SK하이닉스가 원삼면일대 개발면적 약 126만평에 120조원 투입할 예정이다. 따라서 향후 용인 처인구는 총 341만평에 420조원이 투자되는 세계 최대규모 반도체도시로 탈바꿈될 예정으로, 이 지역은 앞으로 신규일자리 창출 및 지역경제 활성화가 기대된다. 용인 지역 부동산 시장은 이러한 기대감에 힘입어 활기를 띠며, 높은 프리미엄 형성 및 인근지역 조기 분양의 효과를 누리기도 했다.

이러한 글로벌 개발 비전으로 용인 처인구, 동일 지역에 조성되는 ‘용인양지 서희스타힐스 하이뷰’는 용인 동부권 개발의 최대 수혜처로 주목받고 있다.