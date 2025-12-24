세라젬 AI 피팅 콘테스트 총 248건 응모 창의성·완성도 기준 내부 심사 거쳐 수상작 선정 ‘웰스토어 용인기흥점’에 1등 선정작 전시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬이 휴식가전 ‘파우제 M8 Fit’을 주제로 진행한 고객 참여형 이벤트 ‘AI 피팅 콘테스트’를 성료하고, 1등 수상작을 오프라인 매장에 전시한다고 24일 밝혔다.

‘AI 피팅 콘테스트’는 세라젬 파우제 M8 Fit의 차별화된 ‘파우제 피팅 서비스’를 고객이 보다 직관적으로 이해하고 간접 체험할 수 있도록 기획된 참여형 이벤트다.

세라젬은 고객이 생성형 AI를 활용해 사이드 커버 디자인을 직접 제작하며 다양한 스타일을 구현할 수 있는 파우제 M8 Fit의 강점을 자연스럽게 경험하도록 기획했다. 특히 고객이 자신의 취향과 라이프스타일을 반영해 제품을 재해석하고 브랜드와 교감할 수 있는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 콘테스트에는 총 248건의 작품이 접수되어 내부 임직원 및 고객의 접점에 있는 코치 일부가 참여한 투표 방식으로 심사가 진행됐다.

수상작은 ▲주제 적합성 ▲창의성 ▲완성도 ▲참여 성실도 등을 기준으로 선정됐다. 특히 파우제 M8 Fit의 실제 구조와 디자인을 정확히 이해한 작품, 그리고 특정 인테리어 환경과의 조화를 고려해 배경까지 완성도 있게 연출한 작품들이 높은 평가를 받았다.

1등 수상작은 ‘야구공’을 콘셉트로 한 디자인으로, 스포츠 테마 작품 중에서도 높은 호응을 얻었다. 2025 KBO 포스트시즌과 맞물린 시기적 요소가 투표 과정에서 긍정적으로 작용했으며, 팔 부분을 글러브 형태로 표현한 디테일한 포인트가 창의성과 완성도 측면에서 높은 평가를 받았다.

이외에도 ▲한국적 문양을 활용한 K-컬처 감성 디자인(2등) ▲양털 소재를 활용해 따뜻한 이미지를 강조한 퍼 콘셉트 디자인(3등) ▲사용자의 감정과 상황을 인식해 영상·음악·향이 반응하는 아이디어형 콘셉트 ▲브로치, 패치, 네온 라인 등 입체적 커스터마이징을 제안한 디자인 등 다양한 참여작들이 눈길을 끌었다.

세라젬은 이번 콘테스트의 의미를 오프라인 공간으로 확장해 1등 수상작을 역대급 규모의 갤러리형 스토어 ‘웰스토어 용인기흥점’에 전시한다.

세라젬 관계자는 “이번 AI 피팅 콘테스트는 고객이 생성형 AI를 활용해 자신만의 취향과 인테리어 감각을 제품에 반영해보는 새로운 방식의 참여형 이벤트였다”며 “고객의 아이디어가 실제 전시로 이어지는 경험을 통해 파우제 M8 Fit의 피팅 서비스와 브랜드 철학을 더욱 직관적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.