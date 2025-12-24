내년 정책금융 252조 공급 계획 5대 중점분야 배정은 12조 늘려 “국민성장펀드와는 별도의 계획” 주요 대상에 핵심광물·풍력 추가 지방산업에 41.7% 이상 공급 목표

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 내년 첨단전략산업 육성, 미래 유망산업 지원을 포함한 5대 중점 전략분야에 150조원 이상의 정책금융을 집중 투입하기로 했다. 특히 정책금융지방공급 확대목표제를 실시해 전체 자금의 42%가량을 지방에 공급하는 등 산업 생태계 전반에 활력을 불어넣을 계획이다.

금융위원회는 24일 권대영 부위원장 주재로 관계부처, 정책금융기관과 제13차 정책금융지원협의회를 열고 총 252조원 규모의 2026년 정책금융 공급계획을 확정했다고 밝혔다.

권 부위원장은 “내년은 우리 경제의 성장동력을 뒷받침하는 정책금융의 역할과 책임이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “중점전략분야에 대한 선택과 집중을 강화했다. 정책금융공급이 산업현장의 수요에 맞춰 효율적으로 제공되도록 하겠다”고 강조했다.

4개 정책금융기관(산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금)은 내년 252조원의 정책금융을 공급할 계획이다. 올해 대비 4조6000억원 확대됐다.

5대 중점 전략분야에 대해서는 올해 목표보다 12조원 많은 150조원의 자금을 집중적으로 쏟는다.

분야별로 보면 반도체·디스플레이·이차전지·미래차·원전 등 첨단전략산업 육성에 가장 많은 42조5000억원을 배정했다. 기존산업 사업재편 산업구조고도화에 32조2000억원을, 고환율 등 대외여건 악화에 따른 기업 경영애로 해소에 31조8000억원을 각각 공급해 위기에 놓인 기업을 돕는다.

또한 나노·수소·콘텐츠·정보통신기술(ICT) 등 미래유망산업 지원과 유니콘 벤처·중소·중견기업 육성에 각각 24조7000억원, 19조원을 공급하기로 했다.

부처별 수요조사 결과를 반영해 핵심광물과 재생에너지(풍력산업)를 각각 첨단전략산업 육성 분야, 미래 유망산업 지원 분야에 추가했다는 게 특징이다. 반려동물 생활인구 증가와 관련 산업 확대를 반영해 농식품 산업에 동물의약품 및 반려동물 산업 지원 등도 추가하고 지원규모를 확대했다.

권 부위원장은 “중점분야 150조원 공급계획은 내년부터 본격 가동되는 국민성장펀드와는 별도의 계획”이라면서 “4개 기관의 정책금융 공급계획에 더해 국민성장펀드를 통해서도 첨단전략산업과 관련된 생태계 전반에 연간 30조원 이상의 자금이 지원될 것”이라고 강조했다.

내년부터는 정책금융의 지방공급 비중을 올해 40% 수준에서 2028년 45%까지 단계적으로 확대해 나가는 목표제도 시행된다. 이에 따라 내년에는 올해보다 1.7%포인트 증가한 41.7% 이상의 자금을 공급할 예정이다. 각 기관이 106조원 이상의 자금을 지방 산업에 쏟을 것으로 예상된다.

이날 협의회에서는 올해 정책금융 공급현황도 점검했다.

4개 정책금융기관은 5대 중점 전략분야에 연간 목표인 138조1000억원 이상을 공급했다. 특히 올해 중점분야로 새롭게 포함된 인공지능의 경우 당초 계획됐던 5조원보다 두 배 이상 많은 자금이 공급돼 목표대비 실적이 가장 높았다.

또한 보호무역 강화 등 통상환경 변화로 어려움을 겪은 중소·중견기업을 지원하기 위한 우대금리 등 기업경영애로 해소 자금도 충실히 제공됐다고 협의회는 평가했다.

협의회는 국민성장펀드의 상세운용계획을 설명하는 자리도 마련했다. 주로 국민성장펀드 중 간접투자분야(정책성펀드) 7조원에 대한 운영방안을 논의했다. 속도감 있는 자금 집행을 위해 내년 1월부터 모펀드운용사 모집공고를 시작으로 자금모집 작업을 개시할 계획이다.