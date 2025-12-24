2013~2025년 누적 190대 기증 직원 자발적 참여로 기금 조성 급여 1%의 기적

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대위아 임직원들이 자발적으로 급여의 1%를 모아 지역 복지시설에 차량을 선물하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

현대위아는 경남 창원특례시 소재 ‘진해장애인평생학교’를 비롯한 전국 10개 복지기관에 ‘현대위아 드림카’ 10대를 기증했다고 24일 밝혔다. 전날 열린 기증식에는 창원시를 포함한 경남지역 복지기관 관계자들이 참석해 의미를 더했다. 현대위아가 2013년부터 전국 복지기관에 전달한 드림카는 올해로 누적 190대에 달한다.

이번 드림카는 현대위아 임직원들이 매달 급여의 1%를 기부하는 사내 사회공헌 프로그램 ‘1%의 기적’을 통해 조성된 기금과 회사 출연금을 합쳐 약 5억원 규모로 마련됐다. ‘1%의 기적’은 임직원들의 자발적 참여로 지역 사회의 이동 약자를 돕는 현대위아의 대표적인 사회공헌 활동으로, 차량 지원을 비롯해 다양한 형태의 나눔 사업에 활용되고 있다.

현대위아는 차량이 없거나 노후 차량으로 운영에 어려움을 겪는 복지기관을 중심으로 맞춤형 차량 지원에 나섰다. 경남 통영시에 위치한 ‘통영시종합사회복지관’에는 세탁 서비스를 위한 특수 차량이 전달됐다. 이 복지관은 육지는 물론 욕지도와 한산도 등 인근 섬 주민들에게도 세탁 서비스를 제공하고 있으나, 기존 차량의 노후화로 잦은 고장이 발생해 어려움을 겪어왔다. 현대위아는 현대자동차의 2.5톤 트럭 ‘마이티’를 세탁차량으로 개조해 전달했으며, 차량에는 드럼세탁기 4대를 탑재해 한 번에 약 100kg의 세탁물을 처리할 수 있도록 했다.

중증장애인 교육 복지시설인 ‘진해장애인 평생학교’에는 현대차 스타리아 차량이 지원됐다. 차량 부족으로 외부 교육과 현장학습에 제약이 컸던 만큼, 이번 지원으로 학생들의 이동 편의성과 안전성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 이와 함께 산불·폭우 피해 가정 아동을 위한 ‘자연지역아동센터’에는 농촌 지역 아이들이 안전하게 통학할 수 있도록 통학 전용 차량인 스타리아 킨더가 전달됐다.

현대위아는 앞으로도 드림카 프로그램을 지속 확대해 지역 사회의 이동권 개선에 기여한다는 계획이다. 현대위아 관계자는 “임직원들의 따뜻한 마음이 모여 이웃들에게 특별한 연말 선물이 된 것 같아 보람을 느낀다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 책임을 다하는 기업으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.