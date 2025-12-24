장남감 기부받아 수리 후 취약계층 전달

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스는 연말을 맞아 취약계층 아동을 위한 ‘플라스틱 장난감 선순환 캠페인’을 진행했다고 24일 밝혔다.

플라스틱 장난감 선순환 캠페인은 가정에서 사용하지 않는 플라스틱 장난감을 기부받아, 수리 및 소독 과정을 거쳐 재포장해 취약계층 아동에 전달하는 롯데글로벌로지스의 친환경 사회공헌활동이다.

특히 올해부터는 한국보육진흥원, 자원순환 기업 코끼리공장과 함께 ‘플라스틱 자원 선순환’ 업무협약을 맺으며 기부 규모를 확대했다.

롯데글로벌로지스는 지난달 24일부터 이달 7일까지 약 2주간 공식 SNS를 통해 임직원 및 일반 가정에서 장난감 기부 신청을 받았으며, 한국보육진흥원도 11월간 전국 어린이집의 장난감 기부를 독려했다.

그 결과 이번 하반기 캠페인에서는 상반기 대비 어린이집 참여처가 두 배 이상, 장난감 기부량은 세 배 이상 늘어났다.

전국 각지에서 모인 장난감은 롯데택배를 통해 무상으로 수거되어 코끼리공장으로 배송되었다. 지난 17일에는 롯데글로벌로지스와 한국보육진흥원의 임직원들이 함께 기부 장난감을 정성껏 수리하는 봉사활동도 진행했다.

롯데글로벌로지스는 22일 정성껏 마련한 기부 장난감들을 본사 인근의 지역 아동 보육시설에 크리스마스 선물로 전달했다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “지역사회와 함께하는 의미 있는 나눔 활동을 통해 ESG 활동을 더욱 활발히 진행할 것”이라고 말했다.