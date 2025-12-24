[헤럴드경제=이용경 기자] 24일 오전 5시36분께 서울 송파구 방이동 올림픽선수·기자촌아파트에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 중이다.

서울 송파경찰서에 따르면 아파트 주민 4명을 구조했고 이 중 2명은 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨진 것으로 전해졌다. 다른 주민 35명은 자력 대피했다.

소방 당국은 화재 발생 1시간여 뒤인 오전 6시38분께 큰 불길을 잡고 잔불을 진화 중이다.