김진태 지사 “청렴 시스템 더욱 보강, 도민이 실제로 청렴 체감할 수 있도록 하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 국민권익위원회 주관 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 종합 3등급을 기록했다.

종합청렴도 평가는 국민과 공직자가 체감하는 청렴 수준을 설문조사로 평가한 체감도와 기관의 반부패 추진 실적을 평가하는 노력도로 이루어진다.

24일 강원자치도에 따르면 특히 이 평가에서 청렴도가 도정 신뢰도에 직접적인 영향을 미친다고 보고, 1년간 추진해 온 강도 높은 체질 개선 노력 덕에 노력도 부분에서 지난 해 4등급에서 올해 3등급으로 한 단계 상승했다.

도는 올해를 청렴도 도약의 원년으로 삼고 단순한 제도 운영을 넘어 조직문화 혁신과 고위직 청렴 리더십 강화를 핵심 축으로 삼아 청렴 정책의 실효성을 높여 왔다.

김진태 도지사를 단장으로 반부패 청렴정책 추진단을 구성, 청렴을 단순히 금품과 향응을 받지 않는 것으로 한정짓지 않고 소극행정까지 부패의 범주로 확장할 것을 주문했다. 또한, 실국별로 청렴 정책과 개선 과제를 점검하며 청렴 정책 추진체계를 마련했다.

이와 같은 청렴 정책으로는 실국장 희망 전보제 도입, 예술 공모사업의 공정성 확보를 위해 도외 전문가 풀을 상시 운영하는 제도의 확대 등이 포함됐다.

이외에도, 청렴하고 성실하게 일하는 공무원이 인사에서 우대받을 수 있도록 전국 최초로 청렴개인 마일리지 성과제도를 도입하고, 간부 공무원의 관심도와 리더십 강화를 위해 간부 공무원 대상 맞춤형 교육을 실시했다.

앞으로 도는 지속 가능한 청렴 시스템을 안착시켜 청렴 문화를 정책으로 정착시키고, 이를 통해 체감할 수 있는 변화를 이끌어낼 계획이다. 이를 위해 ‘강원 안심변호사’, ‘청렴 피드백(QR)’ 등 다양한 방안을 통해 도민과 내부 직원의 목소리를 정책에 반영하고, 체감도를 높이는 데 주력할 방침이다.

김진태 도지사는 “도는 올해를 청렴도 도약의 원년으로 삼고 우리가 하는 모든 일이 청렴과 연결된다는 적극적인 자세로 임하고 있다”며, “앞으로는 마련된 청렴 시스템을 잘 정착시키고, 더욱 보강해 도민이 실제로 청렴을 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.