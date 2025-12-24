[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 교육위원회 소속 김대일 의원(안동3, 국민의힘·예산결 산특별위원회 위원장)이 연말 의정활동 성과를 인정받아 3관왕에 올랐다.

김 의원은 2025년 행정사무감사 ‘우수 의원’으로 선정된 데 이어 여의도정책연구원이 수여하는 ‘2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상’ 최우수상을 수상했다.

여기에 ‘우수의원연구단체상’까지 더해지며 의정활동 전반에서 성과를 인정받았다.

김 의원은 2025년 행정사무감사에서 교육행정 전반을 면밀히 살피며 현장 중심의 문제 제기와 대안을 제시했다는 평가를 받았다.학교폭력심의위원회 운영과 관련해서는 심의가 형식에 그치고 있다는 점을 지적하고 전문성과 책임성을 높이기 위한 운영 내실화를 촉구했다.

특히 안동에서 발생한 고교 시험지 유출 사고와 관련해 과거 유사 사례가 있었음에도 재발했다는 점을 지적하며 관리·감독의 허점을 짚었다.

교육위원회 긴급 현안 회의를 요청하고 학부모 간담회를 주선해 현장의 불안을 직접 청취했으며 이후 입시 비리 제보 창구 설치와 공교육 신뢰 회복을 위한 제도 개선을 요구했다.

행정사무감사에서는 시험지 관리 전 과정을 점검하며 재발 방지 대책 마련을 주문했다.

김대일 도의원은 “이번 수상은 개인의 성과라기보다 현장에서 함께 고민해 준 도민들의 목소리가 만든 결과”라며 “교육과 안전, 문화와 삶의 현장에서 답을 찾는 의정활동으로 끝까지 책임을 다하겠다”고 말했다.