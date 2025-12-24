60세~65세 이상, 충원 시까지 모집…건강한 노후 생활과 소득 안정 도모 발달장애인 활동 매니저, 황톳길 지킴이 등 5개 신규사업 포함…4개 유형 75개 사업 운영해 역량 활용 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 초고령시대 진입을 앞두고 어르신들의 사회참여 증진과 노후 소득 보장을 위해 ‘2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’을 대폭 확대 추진한다.

구는 지난해 대비 모집인원을 397명 확대, 2026년 일자리 사업 참여자 총 5036명을 모집한다.

구는 이를 위해 2026년 213억 원의 예산을 확보, 어르신 참여의 지속 가능성을 높이는 사업 위주로 발굴할 계획이다.

특히, 발달장애인 활동매니저, 황톳길 지킴이, 건강 돌봄 이웃 등 5개 신규사업이 포함되었으며, 4개 사업유형(▲노인공익활동사업 ▲노인역량활용사업 ▲공동체사업단 ▲취업 지원)의 총 75개 사업을 운영한다.

모집은 충원 시까지 진행되며, 신청 방법은 대한노인회관악구지회 등 11개소 수행기관에 관악구청 홈페이지에 게재된 신청 서류를 지참해 방문하면 된다.

사업별 모집 대상은 다음과 같이 구분된다. ‘노인공익활동사업’은 65세 이상 기초연금수급자 및 직역연금수급자(배우자 포함)가 신청할 수 있으며, ‘노인역량활용사업’은 65세 이상(일부 사업 60세 이상), ‘공동체사업단과 취업지원’은 60세 이상 어르신이 참여할 수 있다. 단, 기초생활수급자 중 ▲생계급여수급자 ▲정부 부처 및 지방자치단체 일자리 참여자 ▲국민건강보험 직장가입자 ▲장기요양보험 등급 판정자 등은 제외된다.

구는 어르신 일자리 사업 수행기관과의 간담회 및 일자리 평가회 등을 통해 어르신들의 능력과 적성에 맞는 다양하고 양질의 일자리 사업을 발굴하고자 노력 중이다. 이를 통해 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활과 함께 소득 안정을 도모하여 노인 복지 향상에 기여할 계획이다.

박준희 구청장은 “어르신 일자리 사업은 소득 보전을 넘어 어르신들의 보람 차고 활력 있는 노후를 지원하는 최고의 복지 중 하나라고 생각한다”며 “앞으로도 어르신들의 경험과 역량을 활용한 다양한 양질의 일자리 발굴에 최선을 다하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 관악구청 홈페이지(▷뉴스소식▷고시공고)에서 확인하면 된다.