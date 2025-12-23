“여신사, 본질절 역할로 렌터카 산업 조력자 역할 해주길”

[헤럴드경제=서재근 기자] 전국렌터카연합회(이하 협회)가 최근 금융 당국이 검토 중인 여신전문금융회사(여전사)의 렌탈업 취급 한도 완화 방안과 관련해 “영세 중소렌터카들의 생존권을 위협하는 조치”라며 강하게 반대했다.

23일 협회는 보도자료를 통해 “여신사의 자동차대여사업(렌터카) 비율 완화 문제는 중소렌터카사업자 보호와 건전한 시장질서 유지에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사안으로 업계는 여신사의 렌탈 취급 한도 완화에 대한 보류를 요구한 바 있다”며 이같이 밝혔다.

협회는 “여신사는 여신전문금융업법에 여러 가지 금융업로서의 특례규정을 등에 업고, 제조업 등 자금력이 부족한 기업들에 대해 여신을 지원하는 금융업이 사업의 본질”이라며 “그러나 이에 만족하지 않고 렌탈시장에 처음 진출할 당시 양측 업계와 정부가 합의했던 본업비율 제한 규정 철폐를 시도하고 있다”고 강조했다.

특히, 협회는 시장 후발주자인 여신사가 대형 렌터카 업체의 시장 독과점을 주장하는 것과 관련해 “중소 렌터카 사업자들은 대기업과의 경쟁에서 매우 힘든 것이 현실이지만, 여신사의 주장처럼 롯데(20.1%)와 SK(15.1%) 등 대형 렌터카 업체의 시장 점유율이 높다는 이유만으로 시장 독과점을 주장하는 것은 어불성설”이라고 강하게 반발했다.

해당 업체들이 동반위의 중소기업 적합업종 지정이 끝나자 확장 자제와 중소 렌터카와 상생 협력을 위한 상생협약을 맺은 바 있고, 렌터카 사업이 불모지였던 1980년대부터 사업을 시작해 국가행사를 지원하거나 외국인의 관광, 비즈니스를 지원하며 성장했다는 게 협회 측의 설명이다.

협회는 또 “여신사는 자금을 대출하고 이자를 납부해 이익을 주는 주요 고객인 렌터카 사업자들의 시장에 직접적으로 진출하고 한발 더 나아가 렌탈시장의 사업을 확대하고자 하는 것”이라며 강조했다.

그러면서 “여신사는 거의 모두 모기업이 은행 계열이거나 글로벌 자동차 제조사를 보유한 굴지의 대기업들이며 계열사인 카드사 등과 연계할 경우 특정 여신사만 시장을 독점하는 구조가 될 것”이라며 “가맹사업까지 구상할 경우 우리나라의 모든 자동차임대시장은 대형금융사가 장악하게 되는 구조가 될 것”이라고 덧붙였다.

마지막으로 협회는 “2만여 명의 렌터카 종사자들은 여신사가 금융업자의 본업에 충실하고 중소사업자의 보호를 위해 부수업무의 확대제한 규정을 현행대로 유지해 공정하고 건전한 시장 생태계가 유지될 수 있도록 간곡히 협조를 당부한다”고 강조했다.

한편, 앞서 지난달 20일 이억원 금융위원장은 여신전문금융업권과의 간담회에서 “손쉬운 이자수익 확보보다 기업 생산성 제고와 국민 편익 증진 측면에서 새로운 사업 아이디어를 제안하면 렌탈업 취급 한도 완화 등 여러 규제개선도 적극 검토하겠다”고 언급한 바 있다.