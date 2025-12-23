[헤럴드경제=김주리 기자] 기계에 들어가 누워 있기만 하면 샤워부터 건조까지 15분 만에 끝내주는 이른바 ‘인간 세탁기’의 실제 사용기가 공개됐다.

22일(현지시간) 일본 주간지 슈칸분슌은 일본 가전업체 사이언스가 지난달 선보인 인간 세탁기의 ‘목욕 체험’을 소개했다.

보도에 따르면 사용법은 이렇다. 먼저 사용자는 머리에 정발제를 바른 상태로 등받이에 몸을 눕힌다. 이후 화면에 ‘주수(물 채우기)’라는 문구가 표시되고 발밑에서 온수가 분사된다. 불과 십여 초 만에 약 350리터의 물이 가슴 아래까지 차오르고 이어 세정 단계로 넘어가면 미세한 기포인 ‘마이크로 버블’이 발생해 피부의 노폐물을 제거한다. 물에 몸을 담근 채 가만히 있기만 해도 세정이 이뤄지는 방식으로, 슈칸분슌은 이를 ‘불림 세탁’에 비유했다.

세정과 동시에 등받이에 장착된 센서가 사용자의 심전도, 강도, 자율신경 상태를 분석한다. 이 데이터를 바탕으로 안정감을 주는 영상과 음악이 자동으로 재생된다. 이후 목 위쪽과 얼굴, 머리를 향해 물줄기가 분사되는데, 수압 역시 인공지능(AI)이 신체 상태를 분석해 조절한다. 샤워가 끝난 뒤에는 배수가 이뤄지고 강한 바람이 나와 몸을 말려준다. 전 과정에는 약 15분이 소요된다.

체험을 마친 슈칸분슌 기자는 “15분 만에 전신을 골고루 씻겨준다. 심지어 전자동”이라며 “목욕이 귀찮다는 ‘목욕 거부족’이나 혼자 목욕하기 힘든 이들에게 상당히 유효할 것”이라고 했다.

제품의 가격은 6000만엔(약 5억6400만원)에 달한다. 주문 생산 방식으로 제작되며, 제작기간은 약 3개월이 걸린다. 고가임에도 오사카 난바 지역에 있는 도톤보리 크리스털 호텔 내 스파 공간에는 ‘미래 인간 세탁기’가 설치돼 서비스가 제공되고 있다. 이용은 2명 이상부터 가능하며, 한 번에 최대 4명까지 예약할 수 있다. 요금은 90분 기준 1만8000엔(약 17만원)이다.

회사 측에 따르면 지난달 기준 일본 내에서 약 8건의 생산 주문이 접수됐고, 해외에서도 개인 문의가 이어지고 있다. 히라에 마사키 전무이사는 판매 목표에 대해 “최대 50대 정도로 생각하고 있다”며 “우선 우리가 만든 것이 세상에서 어떻게 받아들여질지, 거기서 다음 전개를 지켜보고 싶다”고 밝혔다.