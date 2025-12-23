[헤럴드경제=민성기 기자] MBN ‘알토란’ 측이 정위스님 레시피를 도용했다는 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

‘알토란’ 제작진은 22일 공식입장을 통해 “이번 일로 상심하셨을 정위스님과 시청자분들께 사과드린다”며 “‘시금치국수’ 편은 시금치를 나물이나 국이 아닌 새로운 방법으로 먹는 방법에 대해 의논하다가 최근 다양한 채식 레시피가 많은 분의 관심을 받는 점에 착안하여 진행하게 됐다”고 했다.

이어 “비건, 사찰음식 등 다양한 레시피를 테스트하던 중 멸치를 쓰지 않고 구기자가루로 깊은 맛을 내는 레시피를 SNS와 AI 검색을 하는 과정에서 알게 되었는데, 이 과정에서 정위스님의 유튜브에 소개된 메뉴라는 부분은 미처 확인하지 못했다”며 “좀 더 면밀히 자료를 검토하지 못한 제작진의 실수다. 변명의 여지 없이 사과드린다“고 전했다.

또 “정위스님을 직접 찾아뵙고 경위를 설명 드리고 사과의 말씀을 드렸다. 감사하게도 스님께서 저희가 소개한 레시피 중 시금치는 데쳐서 넣은 게 더 좋다는 의견 등 따뜻한 조언도 해주셨다”고 밝히며, “앞으로 프로그램을 제작함에 있어 이와 같은 일이 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다”고 말했다.

게시판 문의와 내용증명에도 묵묵부답이었다는 정위스님 유튜브 채널 주장에 대해서는 “제작진이 고의로 답변이나 대응을 지연시킨 것은 아니며 게시판 확인을 미처 하지 못해 빠른 답변이나 대응이 이루어지지 않은 점 사과드린다. 그리고 내용증명이나 연락을 받은 바가 없음을 말씀드린다”고 해명했다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘정위스님의 채소한끼’ 제작진은 커뮤니티를 통해 “지난 12월 7일 모 종편 채널에서 정위스님의 잔치국수와 똑같은 요리가 방송됐다”라는 글을 게시했다.

해당 방송은 MBN ‘알토란’으로, 방송에서는 이상민이 시금치국수를 소개하는 내용이 담겼다.

‘정위스님의 채소한끼’ 측은 “국물에 통감자를 반갈라 넣고, 구기자가루로 간하고 시금치를 생으로 얹어 뜨거운 국물을 끼얹는 등 정위스님의 독창적인 방식과 똑같았고 (유튜브 영상의) ‘더보기’ 속 레시피의 재료와 양까지 동일했다”라고 지적했다.

이어 “수십 년 정위스님의 채식 생활을 통해 만들어진 요리가 한순간에 연예인의 요리로 탈바꿈된 걸 보니 너무나 황당하고 정위스님께도 몹시 죄송스러웠다”라며 “사실관계를 파악하고자 방송국 시청자게시판에 문의도 하고 방통위에 권리침해 심의를 신청했다. 또 내용 증명도 보냈지만 제작진은 묵묵부답, 답답하다”라고 호소했다.

그러면서 ‘정위스님의 채소한끼’ 제작진은 “이번 일을 계기로 영상의 더보기에 저작권 표기를 하였다”라며 “이것만으로 레시피 베끼기를 막을 수는 없겠지만, 스님의 창작권을 지키기 위한 최소한이라도 해야겠다”라고 밝혔다.