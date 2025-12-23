8년 만의 대형 전장 분야 인수 ADAS 업계 1위 품어 고성장 ADAS 시장 본격 진출 미래동력 위한 전략적 M&A 연장선 글로벌 종합 전장기업 도약 발판 마련

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 자회사 하만(HARMAN International)을 통해 독일 ZF 프리드리히스하펜(이하 ZF)의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 사업을 인수하며 고성장 전장 시장 공략에 속도를 낸다.

삼성전자는 23일 하만이 ZF의 ADAS 사업을 15억유로(약 2조6000억원)에 인수하기로 했다고 밝혔다. 2017년 하만 인수 이후 8년 만에 단행하는 대형 전장 분야 인수로, ADAS 업계 1위 사업을 품에 안게 됐다.

이번 인수는 삼성전자가 공조, 전장, 오디오, 디지털 헬스 등 미래 성장동력 확보를 위해 잇달아 추진해온 전략적 M&A의 연장선에 있다. 삼성전자는 올해 독일 플랙트그룹, 미국 마시모의 오디오 사업, 디지털 헬스 기업 젤스(Xealth) 인수 등을 통해 신사업 포트폴리오를 빠르게 확장하고 있다.

ZF는 1915년 설립된 독일의 대표적인 글로벌 전장 기업으로, ADAS를 비롯해 변속기, 섀시, 전기차 구동 부품 등 폭넓은 기술력을 보유하고 있다. 하만이 인수하는 ZF의 ADAS 사업은 25년 이상의 업력을 바탕으로 글로벌 ADAS 스마트 카메라 시장 1위 지위를 확보하고 있으며, 다양한 시스템 온 칩(SoC) 업체와의 협업을 통해 차별화된 기술 경쟁력을 구축해왔다.

하만은 이번 인수를 통해 차량용 전방 카메라와 ADAS 컨트롤러 등 자율주행과 주행 보조의 핵심 기술을 확보하며 ADAS 시장에 본격 진출한다. 특히 디지털 콕핏과 ADAS를 결합한 중앙집중형 컨트롤러 시장 대응 역량을 강화해, 소프트웨어 정의 자동차(SDV)로 빠르게 전환되는 글로벌 자동차 산업 흐름을 선도한다는 전략이다.

중앙집중형 컨트롤러는 OTA(무선 업데이트)를 통한 기능 확장과 유지보수 효율성이 높아 차세대 차량 아키텍처의 핵심으로 꼽힌다. ADAS 및 중앙집중형 컨트롤러 시장은 2025년 62조6000억원에서 2035년 189조3000억원 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 12%에 달한다.

크리스천 소봇카 하만 CEO는 “ADAS를 하만의 핵심 포트폴리오에 추가함으로써 디지털 콕핏과 ADAS가 통합되는 기술 전환기에서 중앙집중형 통합 컨트롤러를 공급할 수 있는 전략적 기반을 마련했다”며 “하만의 전장 분야 전문성과 삼성의 IT 기술 리더십을 결합해 자동차 업체들의 SDV 및 차세대 중앙집중형 컨트롤러 전환을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

마티아스 미드라이히 ZF CEO는 “하만은 ADAS 사업의 잠재력을 극대화할 최적의 파트너”라며 “ZF의 ADAS 사업은 하만과 함께 지속적인 성장과 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다. 손영권 하만 이사회 의장도 “이번 인수는 하만의 모빌리티 리더십을 강화하는 동시에 미래 모빌리티에 대한 삼성전자의 장기적 의지를 보여주는 계기”라고 강조했다.

삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A 뿐 아니라, 하만과 삼성전자의 다양한 IT·S/W·AI 기술과 전장·오디오 기술 간 시너지를 창출해 2030년 매출 200억불 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 위상을 더욱 강화할 계획이다.