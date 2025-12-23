종합청렴도 점수 88.2점…평균보다 7.6점↑ 부패 취약분야 개선 및 부패방지 제도 고득점

[헤럴드경제=양영경 기자] 공정거래위원회가 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 장관급 중앙행정기관 가운데 유일하게 최고 등급인 1등급을 받았다.

공정위는 23일 국민권익위원회가 공개한 평가 결과에서 종합청렴도 점수 88.2점을 기록했다고 밝혔다. 이는 장관급 중앙행정기관 평균(80.6점)을 크게 웃도는 수치다.

종합청렴도 평가는 청렴체감도(60%)와 청렴노력도(40%)를 합산하고, 비위행위 발생 시 감점하는 방식으로 산출된다.

세부 항목을 보면 공정위는 청렴노력도 부문에서 두드러진 성과를 냈다. 청렴노력도 점수는 93.8점으로, 장관급 중앙행정기관 평균보다 10.2점 높았다. 부패 취약분야 집중 개선(91.0점), 기관장의 관심과 노력도(91.0점), 부패방지 제도 구축(100.0점) 등 주요 세부 항목에서 고른 고득점을 기록했다.

청렴체감도 점수는 84.5점을 받았다. 외부 체감도 조사에서 평균을 웃도는 87.2점을 받았고, 공정위 조사를 받은 피조사업체를 대상으로 한 설문에서는 부패 경험이 ‘없다’는 응답이 확인됐다.

공정위는 이런 평가의 배경으로 기관 차원의 반부패 정책 추진과 현장 중심 소통 강화를 꼽았다. 주병기 공정위원장은 취임 직후 전 직원에게 청렴의 중요성을 강조하는 서한을 전달하고, 중소기업·소상공인과의 릴레이 간담회를 통해 피해 구제에 대한 현장 의견을 직접 청취해 왔다. 권익위는 이를 기관장 관심·노력도 부문 우수 사례로 평가했다.

아울러 공정위 감찰팀이 피조사업체와 로펌 등을 직접 방문해 조사 행태와 절차 준수 여부를 점검하고, 현장 의견을 수렴해 온 점도 청렴도 제고에 기여한 요인으로 분석됐다. 기존 대기업·중견기업 중심이던 현장 점검을 소비자 및 갑을 분야 중소기업으로 확대한 점 역시 외부 체감도 개선에 영향을 미쳤다는 평가다.

공정위는 “이번 결과에 안주하지 않고 청렴 문화가 조직 전반에 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.