작년 5월에 임기 끝난 젤렌스키 대통령 계엄 시 모든 선거 중지 규정에 직 유지 트럼프 “전쟁 이용, 더이상 민주주의 아냐”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 우크라이나 의회가 전시 계엄 중 대통령 선거 실시 여부를 검토하기 위해 태스크포스(TF)를 꾸린다.

러시아와 4년째 전쟁 중인 우크라이나는 전시 사태 이후 대통령 선거를 치르지 않아 왔다.

우크라이나 집권당 ‘국민의 종’의 다비드 아라카미아 대표는 22일(현지시간) 텔레그램에서 “전시(계엄) 기간 중 대선 실시 가능성에 대한 신속한 검토를 위해 우크라이나 최고 라다(의회)에 작업 그룹이 구성된다”고 밝혔다.

아라카미아 대표는 “국가 권력 조직, 지방 자치, 지역 발전 및 도시계획을 담당하는 소관 상임위원회 대표들과 함께 논의할 것”이라며 “의회의 모든 정당과 의원 그룹, 중앙선거관리위원회, 선거 문제를 다루는 시민사회 단체 대표도 참여할 예정”이라고 설명했다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 임기가 지났지만 전쟁을 이용해 선거를 회피한다는 의혹을 받았다.

이를 도널드 트럼프 미국 대통령이 지적했다. 트럼프 대통령은 이달 초 미국 정치전문매체 폴리티코와 인터뷰에서 “그들은 오랫동안 선거를 하지 않았다. 그들은 민주주의를 말하지만 더 이상 민주주의가 아닌 지경에 이르렀다”고 비판했다.

우크라이나가 투표를 해야하는 지에 대한 질문에 트럼프 대통령은 “지금이 선거를 실시할 때”이며 “지금은 선거를 실시하기에 중요한 때”라고 우크라이나를 향해 압박했다. 그는 “그들이 전쟁을 이용해 선거를 실시하지 않고 있지만 우크라이나인은 그 선택권을 가져야한다”고 강조했다.

젤렌스키 대통령의 임기는 지난해 5월까지였다. 정상이라면 지난해 3월 대선을 거쳐 국민의 심판을 받아야했지만 러시아의 전면 침공에 따른 계엄 상황에서 집권을 연장해 오고 있다.

우크라이나의 관계 법률은 계엄령 발령 시 대선과 총선 등 모든 선거를 중지한다고 규정한다.

젤렌스키 대통령도 이를 근거로 대통령직을 계속 수행하고 있다. 그러나 트럼프 대통령의 압박에 몰려 의회에 전시 중 선거 실시가 가능한 지 법 개정 여부를 검토해달라고 요청했다.

그는 “안전만 보장된다면 선거를 치를 준비가 됐다”며 미국과 유럽 동맹국이 러시아를 압박해 선거 실시를 위한 휴전 등을 이끌어달라고 요청했다.