24일 저녁 7시 열림식

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 원도심 애니메이션·웹툰 클러스터 거점 기능을 수행할 남문터광장 열림식이 24일 저녁 7시 영동 현장에서 개최된다.

역사성 없는 회색 콘크리트 건물로 복원돼 대표적 실패 사례로 꼽히는 남문터광장이 웹툰 유망 기업들의 입주 공간이자 창의인재들의 영감이 담긴 캐릭터 팝업전시존 등 생동감 있는 복합문화공간으로 재탄생되는 만큼 이를 기념하는 다양한 프로그램이 준비됐다.

콘텐츠산업 성장의 한 축이 될 원도심의 밝은 미래를 응원하는 의미에서 크리스마스트리와 함께 남문터광장의 점등식을 시작으로 원도심 클러스터 입주기업 상생협약식, 효린과 엑시트의 축하공연, 미니 드론쇼가 진행된다.

특히 크리스마스 이브를 맞아 엑시트(EXIT)의 캐롤과 디즈니 OST 메들리를 비롯해 씨스타 메들리, 블루문, 안녕 등 히트곡 메이커인 실력파 가수 효린의 목소리로 남문터광장을 채울 예정이다.

또한 500대의 미니 드론쇼를 통해 콘텐츠산업의 역동적인 미래를 표현하기 위해 원도심에 전시된 씰룩, 몰랑이, 순천시 루미·뚱이 캐릭터를 활용해 도심 속 새로운 장관을 선사한다.

시 관계자는 “단순한 물리적 변화를 뛰어넘어 웹툰과 애니메이션 등 다양한 문화콘텐츠가 창작되고, 청년들이 지역에 머물며 일하고 미래를 꿈꿀 수 있도록 콘텐츠산업의 기반을 다져나가겠다”고 말했다.