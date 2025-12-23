[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남테크노파크(순천 소재)는 지난 22일 국회 의원회관 2소회의실에서 광양만권 이차전지 특화단지 유치를 위한 포럼을 진행했다.

이날 포럼에는 김영록 전남도자사, 권향엽 민주당 국회의원, 정인화 광양시장, 오익현 전남테크노파크(TP)원장과 산·학·연 전문가 등이 참석해 K-배터리 공급망의 안정성을 강화할 수 있는 실질적 방안을 논의했다.

정부는 지난달 말 ‘K-배터리 경쟁력 강화 방안’을 발표하며 호남을 핵심광물과 양극재 중심지로 육성하겠다는 방향을 제시한 바 있다.

참석자들은 이러한 국가 산업정책에 발 맞춰 광양만권이 이차전지 원료·소재 생산 기지로서 충분한 경쟁력을 갖췄다는 의견을 모았다.

포럼에서는 △이차전지 산업 국내외 동향(최종서 한국배터리산업협회 상무) △광양만권 특화단지 조성 방향(정기영 순천대 교수) 등 주제 발표가 이어졌고, 오익현 전남테크노파크원장을 비롯한 산·학·연 전문가들의 종합토론이 이어졌다.

광양만권이 2023년 ‘이차전지 기회발전특구’로 지정되면서 세제 혜택과 규제 완화 근거가 확보됐고, ‘전라남도 이차전지 산업 육성 및 지원 조례’제정을 통해 제도적 틀도 갖췄다.

오익현 전남테크노파크원장은 “이차전지 특화단지로 지정될 수 있도록 산·학·연·관의 유기적인 협력을 통해 전남의 신산업 발전과 다양한 일자리가 창출되도록 노력하겠다”고 밝혔다.